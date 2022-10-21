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ЦСКА — «Автомобилист»: где смотреть матч КХЛ 21 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — «Автомобилист» 21 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Игроки ХК ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

21 октября в КХЛ состоится очень интригующий матч: ЦСКА сыграет с одним из лидеров Восточной конференции — «Автомобилистом». Игра начнется в 19.30 по московскому времени на «ЦСКА Арене». В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.

 
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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами армейцев, на победу которых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.10, что примерно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (24%), успех «Автомобилиста» — за чуть меньшие 3.30 (29%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 3300 рублей, а чистая прибыль — 2300 рублей.

Вариант «Автомобилист» не проиграет» доступен за 1.69.

Эксперты предлагают взять тотал больше 4.5 шайбы за 1.75, ТМ 4.5 — за 2.08.

Победа ЦСКА в матче с учетом овертайма и буллитов оценена в 1.59, успех «Авто» — в 2.35.

Каждая команда забьет больше 1.5 гола? Коэффициент на это — 1.95.

 
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Если предполагаете, что соперники мгновенно откроют счет, возьмите «гол на первой минуте» за 12.5.

На заброшенную в равных составах шайбу котировка — 1.25, в большинстве — 3.20.

 
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

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Сочи

 3 1 1
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