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Сегодня, 13:15

«Ювентус» — «Эмполи»: где смотреть матч серии А 21 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Эмполи» 21 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Душан Влахович.
Фото Global Look Press

21 октября в 11-м туре серии А сыграют «Ювентус» и «Эмполи». Матч начнется в 21.45 по московскому времени на «Ювентус Стэдиум», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.40 мск.

Италия. Серия А. 11-й тур
21 окт, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Эмполи

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу «Ювентуса» можно за 1.43, это примерно 69% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (20%), успех «Эмполи» идет за солидные 8.40 (11%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат выплата составит 4800 рублей.

Если считаете, что гости не проиграют, оформите ставку за 3.00.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.20, Ф2(+1.5) — за 1.68.

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Эксперты ожидают результативной встречи, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.82.

Аналитики также полагают, что обеим командам не удастся поразить ворота — это сделает либо один коллектив, либо никто. «Обе забьют — нет» оценен в 1.78.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 2:0 в пользу «Юве» — за 6.20;

• 1:0 — за 6.30;

• 2:1 — за 8.10.

Футбол
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РПЛ
ФК Эмполи
ФК Ювентус
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ЦСКА — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ 21 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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