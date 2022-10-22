Петр Ян — Шон О'Мэлли: где смотреть бой UFC 22 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
22 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби в трехраундовом поединке схлестнутся боец из России Петр Ян и американец Шон О`Мэлли. Бойцовский вечер UFC 280 начнется в 17.00 по московскому времени, представители легчайшего дивизиона выйдут в клетку не раньше 21.00 мск. В прямом эфире поединок можно будет посмотреть в 21.00 мск на сайте matchtv.ru. Весь кард покажут телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass, старт трансляции — в 17.00 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом спортсмена из России. На победу Яна можно поставить с коэффициентом 1.30, что приблизительно 76% вероятности исхода. Ничья доступна за сумасшедшие 69.0 (1%), успех О'Мэлли — за 3.70 (23%).
Ставка в 1000 рублей на триумф американца в случае его выигрыша принесет выплату в 3700 рублей, чистая прибыль составит 2700 рублей.
Досрочную победу Яна можно взять за 2.80, О'Мэлли — за 6.70. Россиянин выиграл таким образом половину боев в UFC, американец — 80% поединков.
Петр также лидер котировок, что касается успеха решением судей: его победа оценена в 2.10, Шона — в 6.00.
Бой продлится больше 1.5 раунда? Если отвечаете положительно, тогда берите этот вариант за 1.33, отрицательно — за 3.30.
На победу одного из бойцов болевым, удушающим или добровольной сдачей котировка — 11.0. На успех КО, ТКО или дисквалификацией — 2.55.
Победу Яна в первом или втором раунде можно оформить за 3.45, в третьем или по очкам — за 1.70. У О'Мэлли эти же варианты оценены в 8.50 и 4.50 соответственно.
На то, что бой будет остановлен из-за тычка в глаз, котировка — 5.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1