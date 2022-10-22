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Петр Ян — Шон О'Мэлли: где смотреть бой UFC 22 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция боя UFC Петр Ян — Шон О'Мэлли 22 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Петр Ян.
Фото Getty Images

22 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби в трехраундовом поединке схлестнутся боец из России Петр Ян и американец Шон О`Мэлли. Бойцовский вечер UFC 280 начнется в 17.00 по московскому времени, представители легчайшего дивизиона выйдут в клетку не раньше 21.00 мск. В прямом эфире поединок можно будет посмотреть в 21.00 мск на сайте matchtv.ru. Весь кард покажут телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass, старт трансляции — в 17.00 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом спортсмена из России. На победу Яна можно поставить с коэффициентом 1.30, что приблизительно 76% вероятности исхода. Ничья доступна за сумасшедшие 69.0 (1%), успех О'Мэлли — за 3.70 (23%).

Ставка в 1000 рублей на триумф американца в случае его выигрыша принесет выплату в 3700 рублей, чистая прибыль составит 2700 рублей.

Досрочную победу Яна можно взять за 2.80, О'Мэлли — за 6.70. Россиянин выиграл таким образом половину боев в UFC, американец — 80% поединков.

Петр также лидер котировок, что касается успеха решением судей: его победа оценена в 2.10, Шона — в 6.00.

Бой продлится больше 1.5 раунда? Если отвечаете положительно, тогда берите этот вариант за 1.33, отрицательно — за 3.30.

На победу одного из бойцов болевым, удушающим или добровольной сдачей котировка — 11.0. На успех КО, ТКО или дисквалификацией — 2.55.

Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Шон О'Мэлли на&nbsp;дуэли взглядов.«Ян — просто убийца!» Быстрых рук О'Мэлли будет недостаточно для победы над Беспощадным

Победу Яна в первом или втором раунде можно оформить за 3.45, в третьем или по очкам — за 1.70. У О'Мэлли эти же варианты оценены в 8.50 и 4.50 соответственно.

На то, что бой будет остановлен из-за тычка в глаз, котировка — 5.00.

Прогнозы на спорт
Петр Ян
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Экспресс на UFC с коэффициентом 4.71: Ян и Махачев закончат бои досрочно
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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 11
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И К Ж
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