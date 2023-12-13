«Боруссия» — «ПСЖ»: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 декабря 2023 года
«Боруссия» уже гарантировала место в плей-офф Лиги чемпионов и в заключительном туре группового этапа сойдется с «ПСЖ», которому необходимо набирать очки. Игра пройдет 13 декабря в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Гленн Нюберг из Швеции. Прямую трансляцию с 22.45 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей больше шансов на победу: поставить на парижан можно с коэффициентом 1.88, это около 52% вероятности. Успех черно-желтых предложен в 3.74 (25%), котировка на ничью чуть выше — 4.03 (23%).
В первом круге команда Луиса Энрике без проблем обыграла «Боруссию» (2:0). Вероятность того, что в предстоящей встрече дортмундцы хотя бы не уступят, оценена в 1.97.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 7.50;
• 0:0 — за 8.00;
• 2:1 в пользу «ПСЖ» — за 8.50.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.33.
Рынок на обмен голами доступен за 1.54, обратный вариант идет за 2.43.
Прогноз и ставка на матч «Боруссия» — «ПСЖ»
Парижане в этой Лиге чемпионов испытывают серьезные проблемы на выезде: все семь очков они набрали на «Парк де Пренс», а в гостях влетели «Ньюкаслу» (1:4) и «Милану» (1:2). «ПСЖ» сталкивался с неприятностями и в прошлых матчах на «Сигнал Идуна Парк». Команды встречались в Дортмунде дважды — в 2020-м «Боруссия» выиграла (2:1) в 1/8 финала ЛЧ, в 2010-м оформила ничью в группе Лиги Европы (1:1).
Рекомендуемая ставка: «Боруссия» не проиграет за 1.97.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5