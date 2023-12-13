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«Боруссия» — «ПСЖ»: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 декабря 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «ПСЖ» 13 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Марко Ройс («Боруссия»).
Фото Global Look Press

«Боруссия» уже гарантировала место в плей-офф Лиги чемпионов и в заключительном туре группового этапа сойдется с «ПСЖ», которому необходимо набирать очки. Игра пройдет 13 декабря в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Гленн Нюберг из Швеции. Прямую трансляцию с 22.45 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Лига чемпионов. Группа F
13 дек, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
ПСЖ

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей больше шансов на победу: поставить на парижан можно с коэффициентом 1.88, это около 52% вероятности. Успех черно-желтых предложен в 3.74 (25%), котировка на ничью чуть выше — 4.03 (23%).

В первом круге команда Луиса Энрике без проблем обыграла «Боруссию» (2:0). Вероятность того, что в предстоящей встрече дортмундцы хотя бы не уступят, оценена в 1.97.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.50;

• 0:0 — за 8.00;

• 2:1 в пользу «ПСЖ» — за 8.50.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.33.

Рынок на обмен голами доступен за 1.54, обратный вариант идет за 2.43.

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Прогноз и ставка на матч «Боруссия» — «ПСЖ»

Парижане в этой Лиге чемпионов испытывают серьезные проблемы на выезде: все семь очков они набрали на «Парк де Пренс», а в гостях влетели «Ньюкаслу» (1:4) и «Милану» (1:2). «ПСЖ» сталкивался с неприятностями и в прошлых матчах на «Сигнал Идуна Парк». Команды встречались в Дортмунде дважды — в 2020-м «Боруссия» выиграла (2:1) в 1/8 финала ЛЧ, в 2010-м оформила ничью в группе Лиги Европы (1:1).

Рекомендуемая ставка: «Боруссия» не проиграет за 1.97.

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«Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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