«Порту» и «Шахтер» сразятся за вторую строчку в группе. Украинский клуб — мимо плей-офф?
13 декабря пройдет ключевой матч в борьбе за место в плей-офф Лиги чемпионов в группе H. В заключительном туре группового этапа сойдутся «Порту» и «Шахтер», имеющие одинаковое количество очков (по девять) и спорящие за вторую строчку. Игра пройдет на стадионе «Драгау», стартовый свисток румынского рефери Иштвана Ковача прозвучит в 23.00 по московскому времени.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Шахтер» 13 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех «драконов» можно за 1.47, что составляет приблизительно 68% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 6.77 (13%) — это наименее реальный исход поединка. Ничья идет за 4.78 (19%).
В первом круге португальцы без проблем разделались с «Шахтером» (3:1). Рынок на непоражение команды Марино Пушича в предстоящей встрече оценен в 2.81.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают преимущество хозяев:
• 2:0 — за 6.96;
• 1:0 — за 7.37;
• 2:1 и 1:1 — за 8.50.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.14.
Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.93, вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.88.
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«Порту» — «Шахтер»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 13 декабря 2023 года
Команды подошли к очному матчу с равным количеством очков (по девять) — португальцы занимают вторую строчку благодаря преимуществу по дополнительным показателям, для сохранения путевки в плей-офф им достаточной ничьей. При этом в игре первого тура группового этапа «драконы» уверенно обыграли «Шахтер» на выезде (3:1). «Горнякам» для выхода в 1/8 финала ЛЧ необходима победа, при этом они ни разу в истории не обыгрывали «Порту».
Португальцы показывают неплохую результативность: в пяти турах заколотили 10 мячей, в среднем — ровно два гола за игру. Без голов «драконы» закончили только игру второго тура против «Барселоны» (0:1). Особенно мощно в Лиге чемпионов себя проявляет нападающий Эванилсон: бразилец оформил четыре забитых мяча — правда, все в ворота «Антверпена», а против «Шахтера» в первом круге он не сыграл.
«Горняки» же отличались в каждой игре ЛЧ, а всего в сезоне не забили лишь в одном из 22 матчей во всех соревнованиях. При этом в команде нет ярко выраженного бомбардира: лучший страйкер Даниил Сикан отметился всего шестью результативными ударами во всех турнирах. Хорошую статистику имеет нападающий Александр Зубков, который настрелял 5+5.
Прогноз и ставка на матч «Порту» — «Шахтер»
Команды обладают неплохой результативностью: «драконы» отличаются в Лиге чемпионов в среднем два раза за 90 минут, «горняки» — 1,4 раза, при этом во всех турнирах у них 1,77 взятия ворот в среднем за игру. Встреча команд в первом круге получилась яркой и вместила целых четыре забитых мяча. Минимум в три гола был преодолен в трех из пяти матчей в истории противостояния команд.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.73.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5