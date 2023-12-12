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«Порту» и «Шахтер» сразятся за вторую строчку в группе. Украинский клуб — мимо плей-офф?

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Шахтер» 13 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Эванилсон («Порту»).
Фото Global Look Press
Командам по силам показать яркий футбол.

13 декабря пройдет ключевой матч в борьбе за место в плей-офф Лиги чемпионов в группе H. В заключительном туре группового этапа сойдутся «Порту» и «Шахтер», имеющие одинаковое количество очков (по девять) и спорящие за вторую строчку. Игра пройдет на стадионе «Драгау», стартовый свисток румынского рефери Иштвана Ковача прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Группа H
13 дек, 23:00. do Dragao (Порту)
Порту
Шахтер

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Шахтер» 13 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех «драконов» можно за 1.47, что составляет приблизительно 68% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 6.77 (13%) — это наименее реальный исход поединка. Ничья идет за 4.78 (19%).

В первом круге португальцы без проблем разделались с «Шахтером» (3:1). Рынок на непоражение команды Марино Пушича в предстоящей встрече оценен в 2.81.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают преимущество хозяев:

• 2:0 — за 6.96;

• 1:0 — за 7.37;

• 2:1 и 1:1 — за 8.50.

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Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.14.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.93, вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.88.

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«Порту» — «Шахтер»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 13 декабря 2023 года

Команды подошли к очному матчу с равным количеством очков (по девять) — португальцы занимают вторую строчку благодаря преимуществу по дополнительным показателям, для сохранения путевки в плей-офф им достаточной ничьей. При этом в игре первого тура группового этапа «драконы» уверенно обыграли «Шахтер» на выезде (3:1). «Горнякам» для выхода в 1/8 финала ЛЧ необходима победа, при этом они ни разу в истории не обыгрывали «Порту».

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Португальцы показывают неплохую результативность: в пяти турах заколотили 10 мячей, в среднем — ровно два гола за игру. Без голов «драконы» закончили только игру второго тура против «Барселоны» (0:1). Особенно мощно в Лиге чемпионов себя проявляет нападающий Эванилсон: бразилец оформил четыре забитых мяча — правда, все в ворота «Антверпена», а против «Шахтера» в первом круге он не сыграл.

«Горняки» же отличались в каждой игре ЛЧ, а всего в сезоне не забили лишь в одном из 22 матчей во всех соревнованиях. При этом в команде нет ярко выраженного бомбардира: лучший страйкер Даниил Сикан отметился всего шестью результативными ударами во всех турнирах. Хорошую статистику имеет нападающий Александр Зубков, который настрелял 5+5.

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Прогноз и ставка на матч «Порту» — «Шахтер»

Команды обладают неплохой результативностью: «драконы» отличаются в Лиге чемпионов в среднем два раза за 90 минут, «горняки» — 1,4 раза, при этом во всех турнирах у них 1,77 взятия ворот в среднем за игру. Встреча команд в первом круге получилась яркой и вместила целых четыре забитых мяча. Минимум в три гола был преодолен в трех из пяти матчей в истории противостояния команд.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.73.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
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