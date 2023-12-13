Црвена Звезда

«Манчестер Сити» досрочно оформил первое место в группе G и в заключительном туре группового этапа ЛЧ встретится с «Црвеной Звездой», которая уже точно не уйдет с последней строчки. Матч состоится 13 декабря в Белграде на стадионе «Райко Митич» и начнется в 20.45 по московскому времени. Главный арбитр — азербайджанец Алияр Агаев. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 20.30 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.37, что составляет приблизительно 72% вероятности. Успех красно-белых доступен за 7.75 (11%) — это наименее возможный исход поединка. «Мирный» результат доступен с котировкой 5.34 (17%).

Рынок на непоражение красно-белых предложен за солидные 3.19.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, итога встречи отражают серьезное превосходство англичан:

• 2:0 — за 7.18;

• 1:0 и 2:1 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.51, ТМ 2.5 оценен в 2.39.

Поставить на обмен меткими выстрелами можно за 1.81, обратный вариант идет за 1.97.

Комбинированный вариант «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.95.

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