«Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»: где смотреть матч Лиги чемпионов 13 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
«Манчестер Сити» досрочно оформил первое место в группе G и в заключительном туре группового этапа ЛЧ встретится с «Црвеной Звездой», которая уже точно не уйдет с последней строчки. Матч состоится 13 декабря в Белграде на стадионе «Райко Митич» и начнется в 20.45 по московскому времени. Главный арбитр — азербайджанец Алияр Агаев. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 20.30 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.37, что составляет приблизительно 72% вероятности. Успех красно-белых доступен за 7.75 (11%) — это наименее возможный исход поединка. «Мирный» результат доступен с котировкой 5.34 (17%).
Рынок на непоражение красно-белых предложен за солидные 3.19.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, итога встречи отражают серьезное превосходство англичан:
• 2:0 — за 7.18;
• 1:0 и 2:1 — за 8.50.
Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.51, ТМ 2.5 оценен в 2.39.
Поставить на обмен меткими выстрелами можно за 1.81, обратный вариант идет за 1.97.
Комбинированный вариант «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.95.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5