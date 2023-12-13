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«Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»: где смотреть матч Лиги чемпионов 13 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити» 13 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Фил Фоден («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» досрочно оформил первое место в группе G и в заключительном туре группового этапа ЛЧ встретится с «Црвеной Звездой», которая уже точно не уйдет с последней строчки. Матч состоится 13 декабря в Белграде на стадионе «Райко Митич» и начнется в 20.45 по московскому времени. Главный арбитр — азербайджанец Алияр Агаев. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 20.30 мск.

Лига чемпионов. Группа G
13 дек, 20:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
Манчестер Сити

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.37, что составляет приблизительно 72% вероятности. Успех красно-белых доступен за 7.75 (11%) — это наименее возможный исход поединка. «Мирный» результат доступен с котировкой 5.34 (17%).

Рынок на непоражение красно-белых предложен за солидные 3.19.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, итога встречи отражают серьезное превосходство англичан:

• 2:0 — за 7.18;

• 1:0 и 2:1 — за 8.50.

Эрлинг Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 декабря 2023 года

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.51, ТМ 2.5 оценен в 2.39.

Поставить на обмен меткими выстрелами можно за 1.81, обратный вариант идет за 1.97.

Комбинированный вариант «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.95.

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«Боруссия» — «ПСЖ»: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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