«Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 декабря 2023 года
13 декабря «Манчестер Сити» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов отправится на выезд к аутсайдеру квартета G — «Црвене Звезде». Англичане уже гарантировали первое место, сербы — последнее. Игра пройдет в Белграде на стадионе «Райко Митич», стартовый свисток арбитра Алияра Агаева прозвучит в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.30 мск покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и онлайн-платформа «Кинопоиск».
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, «горожане» без проблем оформят шестую победу на групповом этапе. Триумф «Ман Сити» доступен с котировкой 1.37, вероятность — примерно 72%. Выигрыш хозяев можно взять за 7.75 (11%), даже ничья идет за меньшие 5.34 (17%).
Рынок на непоражение красно-белых предложен за солидные 3.19.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи отражают серьезное превосходство англичан:
• 2:0 — за 7.18;
• 1:0 и 2:1 — за 8.50.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.51, обратный рынок оценен в 2.39.
Поставить на обмен голами можно за 1.81, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.97.
Прогноз и ставка на матч «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»
«Горожане» выглядят огромными фаворитами, что подтверждают их выступления на групповом этапе. В пяти турах подопечные Пепа Гвардиолы оформили пять побед с общим счетом 15:5. В каждой игре англичане заколачивали ровно по три гола, в том числе в первом матче с сербами (3:1). «Црвена» же немало пропустила — 12 раз. В каждом поединке красно-белые вытаскивали из своих ворот минимум два мяча.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.66.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5