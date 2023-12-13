13 декабря «Манчестер Сити» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов отправится на выезд к аутсайдеру квартета G — «Црвене Звезде». Англичане уже гарантировали первое место, сербы — последнее. Игра пройдет в Белграде на стадионе «Райко Митич», стартовый свисток арбитра Алияра Агаева прозвучит в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.30 мск покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и онлайн-платформа «Кинопоиск».

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, «горожане» без проблем оформят шестую победу на групповом этапе. Триумф «Ман Сити» доступен с котировкой 1.37, вероятность — примерно 72%. Выигрыш хозяев можно взять за 7.75 (11%), даже ничья идет за меньшие 5.34 (17%).

Рынок на непоражение красно-белых предложен за солидные 3.19.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи отражают серьезное превосходство англичан:

• 2:0 — за 7.18;

• 1:0 и 2:1 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.51, обратный рынок оценен в 2.39.

Поставить на обмен голами можно за 1.81, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.97.

Прогноз и ставка на матч «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»

«Горожане» выглядят огромными фаворитами, что подтверждают их выступления на групповом этапе. В пяти турах подопечные Пепа Гвардиолы оформили пять побед с общим счетом 15:5. В каждой игре англичане заколачивали ровно по три гола, в том числе в первом матче с сербами (3:1). «Црвена» же немало пропустила — 12 раз. В каждом поединке красно-белые вытаскивали из своих ворот минимум два мяча.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.66.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки