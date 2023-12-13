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«Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 декабря 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити» 13 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

13 декабря «Манчестер Сити» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов отправится на выезд к аутсайдеру квартета G — «Црвене Звезде». Англичане уже гарантировали первое место, сербы — последнее. Игра пройдет в Белграде на стадионе «Райко Митич», стартовый свисток арбитра Алияра Агаева прозвучит в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.30 мск покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Лига чемпионов. Группа G
13 дек, 20:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
Манчестер Сити

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, «горожане» без проблем оформят шестую победу на групповом этапе. Триумф «Ман Сити» доступен с котировкой 1.37, вероятность — примерно 72%. Выигрыш хозяев можно взять за 7.75 (11%), даже ничья идет за меньшие 5.34 (17%).

Рынок на непоражение красно-белых предложен за солидные 3.19.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи отражают серьезное превосходство англичан:

• 2:0 — за 7.18;

• 1:0 и 2:1 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.51, обратный рынок оценен в 2.39.

Поставить на обмен голами можно за 1.81, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.97.

Эванилсон (&laquo;Порту&raquo;). «Порту» и «Шахтер» сразятся за вторую строчку в группе. Украинский клуб — мимо плей-офф?

Прогноз и ставка на матч «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»

«Горожане» выглядят огромными фаворитами, что подтверждают их выступления на групповом этапе. В пяти турах подопечные Пепа Гвардиолы оформили пять побед с общим счетом 15:5. В каждой игре англичане заколачивали ровно по три гола, в том числе в первом матче с сербами (3:1). «Црвена» же немало пропустила — 12 раз. В каждом поединке красно-белые вытаскивали из своих ворот минимум два мяча.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.66.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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