23 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между собой сыграют «Бенфика» и «Аякс». Встреча пройдет в Лиссабоне на «Эштадиу да Луж» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на телеканале «Матч Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Аякс». На эту команду можно поставить с котировкой 1.87 — это примерно 52% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.00 (24%), а победа «Бенфики» есть в линии за 4.00 (24%).

Ф1(+1) идет за 1.57 ;

Ф2(-1) — за 2.40.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4000 рублей.

Ставку «Бенфика» не проиграет» можно взять за 2.10.

Шансы «Аякса» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.20.

Уверены, что «Бенфика» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 2.90.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 7.40.