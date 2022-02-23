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Сегодня, 13:15

«Бенфика» — «Аякс»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 23 февраля

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Аякс»
Матвей Леонов
Футболисты «Бенфики».
Фото AFP

23 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между собой сыграют «Бенфика» и «Аякс». Встреча пройдет в Лиссабоне на «Эштадиу да Луж» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на телеканале «Матч Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/8 финала
23 февр, 23:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
Аякс

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Аякс». На эту команду можно поставить с котировкой 1.87 — это примерно 52% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.00 (24%), а победа «Бенфики» есть в линии за 4.00 (24%).

  • Ф1(+1) идет за 1.57;

  • Ф2(-1) — за 2.40.

 

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4000 рублей.

Ставку «Бенфика» не проиграет» можно взять за 2.10.

Шансы «Аякса» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.20.

 
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Уверены, что «Бенфика» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 2.90.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 7.40.

  • ТМ 1.5 — 4.60;

  • Обе забьют: да — 2.20;

  • Точный счет: 0:3 — 14.

Лига чемпионов УЕФА
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ФК Аякс
ФК Бенфика
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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П
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Спартак

 10 1 2
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