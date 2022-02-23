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«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Лиги чемпионов 23 февраля

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»
Матвей Леонов
Футболисты «Манчестер Юнайтед».
Фото Getty Images

23 февраля «Атлетико» примет «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 23.00. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/8 финала
23 февр, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Манчестер Юнайтед

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Атлетико» можно с коэффициентом 2.50 — это примерно 39% вероятности. Успех «Манчестер Юнайтед» доступен за 3.10 (31%), а ничья — за 3.20 (30%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3200 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Выход «Атлетико» в четвертьфинал идет за 2.22. Аналогичный выбор в пользу «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 1.71.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — к примеру:

  • Ф1(0) идет за 1.74, а Ф2(0) — за 2.17;

  • Ф1(-1) идет за 3.90, а Ф2(+1) — за 1.26;

  • Ф1(+1) идет за 1.15, а Ф2(-1) — за 5.30.

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Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.25, а ТМ 2.5 — за 1.69.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.97. Обратный исход оценивается котировкой 1.83.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.00.

Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Матео Кассьерра

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П
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Динамо

 5
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