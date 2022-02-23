23 февраля «Атлетико» примет «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 23.00. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Атлетико» можно с коэффициентом 2.50 — это примерно 39% вероятности. Успех «Манчестер Юнайтед» доступен за 3.10 (31%), а ничья — за 3.20 (30%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3200 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Выход «Атлетико» в четвертьфинал идет за 2.22. Аналогичный выбор в пользу «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 1.71.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — к примеру:

Ф1(0) идет за 1.74 , а Ф2(0) — за 2.17 ;

Ф1(-1) идет за 3.90 , а Ф2(+1) — за 1.26 ;

Ф1(+1) идет за 1.15, а Ф2(-1) — за 5.30.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.25, а ТМ 2.5 — за 1.69.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.97. Обратный исход оценивается котировкой 1.83.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.00.