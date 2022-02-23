23 февраля в матче перенесенного 19-го тура АПЛ сыграют «Ливерпуль» и «Лидс». Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 22.45. Трансляцию матча можно будет посмотреть в сервисе Okko.

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер «Ливерпуля» в России — запустила акцию «Путь на «Энфилд». Ее участники могут выиграть билеты на домашний матч команды и другие крутые призы.

Принять участие в акции можно, сделав ставку на ближайший матч с «Лидсом». Аналитики компании считают, что фаворит игры — команда Клоппа. На ее успех можно поставить с котировкой 1.15 — это примерно 84% вероятности. Ничью предлагается взять за 9.00 (11%), а победа «Лидса» есть в линии за 18.0 (5%).

Ф1(-3) идет за 2.65 ;

Ф2(+3) — за 1.48.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 9000 рублей.

Ставку «Лидс» не проиграет» можно взять за 6.00.

Шансы «Ливерпуля» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.52.

Уверены, что «Лидс» сумеет отличиться больше одного раза матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 4.40.

Эксперты считают, что наиболее вероятен счет 3:0 в пользу «Ливерпуля». На него можно поставить за 7.80.