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Сегодня, 15:15

«Ливерпуль» — «Лидс»: прогноз и ставки на матч АПЛ 23 февраля

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс»
Матвей Леонов
Футболисты «Ливерпуля».
Фото Getty Images

23 февраля в матче перенесенного 19-го тура АПЛ сыграют «Ливерпуль» и «Лидс». Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 22.45. Трансляцию матча можно будет посмотреть в сервисе Okko.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
23 февр, 22:45. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Лидс

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер «Ливерпуля» в России — запустила акцию «Путь на «Энфилд». Ее участники могут выиграть билеты на домашний матч команды и другие крутые призы.

Принять участие в акции можно, сделав ставку на ближайший матч с «Лидсом». Аналитики компании считают, что фаворит игры — команда Клоппа. На ее успех можно поставить с котировкой 1.15 — это примерно 84% вероятности. Ничью предлагается взять за 9.00 (11%), а победа «Лидса» есть в линии за 18.0 (5%).

  • Ф1(-3) идет за 2.65;

  • Ф2(+3) — за 1.48.

 

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 9000 рублей.

Ставку «Лидс» не проиграет» можно взять за 6.00.

 
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Шансы «Ливерпуля» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.52.

Уверены, что «Лидс» сумеет отличиться больше одного раза матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 4.40.

Эксперты считают, что наиболее вероятен счет 3:0 в пользу «Ливерпуля». На него можно поставить за 7.80.

  • ТМ 1.5 — 9.80;

  • Обе забьют: да — 1.79;

  • Точный счет: 6:0 — 17.0.

Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Лидс
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«Бенфика» — «Аякс»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 23 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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