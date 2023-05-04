«Атлетик» — «Бетис»: прогноз на матч ла лиги 4 мая 2023 года
4 мая в 33-м туре чемпионата Испании сыграют «Атлетик» и «Бетис». Встреча на стадионе «Сан-Мамес» начнется в 23.00 по московскому времени. Поединок обслужит судья Мигель Анхель Ортис Арьяс. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе Okko по платной подписке.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитом басков. На успех коллектива Эрнесто Вальверде предложен коэффициент 1.71, что соответствует 57% вероятности результата. Ничья оценена в 3.99 (24%), а триумф гостей идет за 4.98 (19%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет доход в 3990 рублей, если команды не определят сильнейшего.
«Бетис» не уступил «Атлетику» в основное время в четырех из пяти последних матчей. Победа или ничья севильцев 4 мая дана за 2.20.
Только однажды за прошедшие пять встреч соперники пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.99, ТМ 2.5 — в 1.88.
В первом круге команды разошлись миром — 0:0. Обмен точными выстрелами в ближайшей игре доступен за 1.95, обратный рынок — за 1.86.
Букмекерская компания Olimpbet назвала наиболее вероятный счет — 1:0 в пользу «Бильбао». Поставить на этот исход можно с коэффициентом 6.79.
Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Бетис»
Клубы идут рядом в турнирной таблице: на седьмом и шестом местах — и конкурируют за места в еврокубках. Но у «Атлетика» проблемы в домашних матчах: баски выиграли лишь один из пяти последних поединков. А еще команда Вальверде не забила в трех из четырех встреч при родных фанатах.
Но ситуация «Бетиса» еще хуже. У парней Мануэля Пеллегрини всего одна победа в шести турах. В четырех из них севильцы не смогли забить. На выезде они тоже играют плохо: три поражения подряд.
В этой ситуации в пользу «Бильбао» говорит великолепная оборона. Дома «львы» пропустили всего 12 мячей — меньше только у «Барселоны» (два). А еще «Бетис» уступил на «Сан-Мамес» восемь раз подряд. Причем в восьми из 10 предыдущих выездов севильцы пропустили минимум дважды.
Рекомендуемая ставка: победа «Атлетика» за 1.71.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5