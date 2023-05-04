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«Атлетик» — «Бетис»: прогноз на матч ла лиги 4 мая 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Атлетик» — «Бетис» 4 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Икер Муниаин («Атлетик»).
Фото Global Look Press

4 мая в 33-м туре чемпионата Испании сыграют «Атлетик» и «Бетис». Встреча на стадионе «Сан-Мамес» начнется в 23.00 по московскому времени. Поединок обслужит судья Мигель Анхель Ортис Арьяс. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе Okko по платной подписке.

Испания. Ла Лига. 33-й тур
04 мая, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Бетис

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитом басков. На успех коллектива Эрнесто Вальверде предложен коэффициент 1.71, что соответствует 57% вероятности результата. Ничья оценена в 3.99 (24%), а триумф гостей идет за 4.98 (19%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет доход в 3990 рублей, если команды не определят сильнейшего.

«Бетис» не уступил «Атлетику» в основное время в четырех из пяти последних матчей. Победа или ничья севильцев 4 мая дана за 2.20.

Только однажды за прошедшие пять встреч соперники пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.99, ТМ 2.5 — в 1.88.

В первом круге команды разошлись миром — 0:0. Обмен точными выстрелами в ближайшей игре доступен за 1.95, обратный рынок — за 1.86.

Букмекерская компания Olimpbet назвала наиболее вероятный счет — 1:0 в пользу «Бильбао». Поставить на этот исход можно с коэффициентом 6.79.

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Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Бетис»

Клубы идут рядом в турнирной таблице: на седьмом и шестом местах — и конкурируют за места в еврокубках. Но у «Атлетика» проблемы в домашних матчах: баски выиграли лишь один из пяти последних поединков. А еще команда Вальверде не забила в трех из четырех встреч при родных фанатах.

Но ситуация «Бетиса» еще хуже. У парней Мануэля Пеллегрини всего одна победа в шести турах. В четырех из них севильцы не смогли забить. На выезде они тоже играют плохо: три поражения подряд.

В этой ситуации в пользу «Бильбао» говорит великолепная оборона. Дома «львы» пропустили всего 12 мячей — меньше только у «Барселоны» (два). А еще «Бетис» уступил на «Сан-Мамес» восемь раз подряд. Причем в восьми из 10 предыдущих выездов севильцы пропустили минимум дважды.

Рекомендуемая ставка: победа «Атлетика» за 1.71.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Бетис
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«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 4 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
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Филипе Силва Малком

Зенит

 22
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Квинси Промес

Спартак

 17
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П
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Зенит

 8
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