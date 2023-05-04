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«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 4 мая 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 4 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Давид де Хеа.
Фото Global Look Press

4 мая «Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии сыграет против «Брайтона». Встреча состоится на стадионе «Амекс» и начнется в 22.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Рассудит команды Андре Марринер.

Англия. Премьер-лига. 28-й тур
04 мая, 22:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон & Хоув
Манчестер Юнайтед

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «МЮ» неожиданно серьезным аутсайдером матча. На победу команды Эрика тен Хага можно поставить с коэффициентом 3.49, это приблизительно 28% вероятности исхода. Ничья идет за 3.94 (23%), успех «Брайтона» — за 2.02 (49%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет прибыль в размере 2490 рублей.

Не верите, что манкунианцы уступят в этом матче? Вариант Х2 доступен за 1.85.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за скромные 1.56, на ТМ 2.5 — за 2.44. В пяти из шести предыдущих встреч на поле «Брайтона» прошел «верх».

«МЮ» обменялся голами с соперниками только в одной игре из предыдущих пяти во всех турнирах, а их встреча с «чайками» в Кубке Англии две недели назад завершилась нулями в основное время. Вариант «обе забьют» доступен за 1.52, «обе забьют — нет» — за 2.54.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 7.26.

Джованни Ди&nbsp;Лоренцо (&laquo;Наполи&raquo;). «Удинезе» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 4 мая 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» ведет агрессивную борьбу с «Ньюкаслом» за третье место в АПЛ и пока отстает от соперника на два балла, но имеет игру в запасе. Те самые три очка манкунианцы могут набрать во встрече с «Брайтоном», который, в свою очередь, сражается с «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом» за Лигу Европы.

В последнем туре «чайки» разгромили дома «Вулверхэмптон», чем перекрыли предыдущие неудачи — вылет из Кубка Англии (уступили по пенальти «МЮ») и поражения от «Ноттингема» (1:3) с «Тоттенхэмом» (1:2). Это как раз показатель того, как неприятно штормит команду де Дзерби.

Несмотря на неплохие результаты дома в последние месяцы (семь побед в 10 матчах), в целом «Брайтон» невыдающимся образом выступает при родных болельщиках: занимает лишь девятое место с 27 баллами после 15 матчей. «Юнайтед» же пятый по результатам встреч в гостях (24 очка в 16 играх). Помешать им набрать очередные баллы могут только травмы и дисквалификации: из важных игроков не сыграют Варан, Мартинес и, возможно, Мактомини. Но их есть кем заменить, поэтому гости должны как минимум не проиграть поплывшему в последние недели сопернику.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.85.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Юнайтед
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«Удинезе» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 4 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Зенит – Спартак
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 17
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