«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 4 мая 2023 года
4 мая «Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии сыграет против «Брайтона». Встреча состоится на стадионе «Амекс» и начнется в 22.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Рассудит команды Андре Марринер.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «МЮ» неожиданно серьезным аутсайдером матча. На победу команды Эрика тен Хага можно поставить с коэффициентом 3.49, это приблизительно 28% вероятности исхода. Ничья идет за 3.94 (23%), успех «Брайтона» — за 2.02 (49%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет прибыль в размере 2490 рублей.
Не верите, что манкунианцы уступят в этом матче? Вариант Х2 доступен за 1.85.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за скромные 1.56, на ТМ 2.5 — за 2.44. В пяти из шести предыдущих встреч на поле «Брайтона» прошел «верх».
«МЮ» обменялся голами с соперниками только в одной игре из предыдущих пяти во всех турнирах, а их встреча с «чайками» в Кубке Англии две недели назад завершилась нулями в основное время. Вариант «обе забьют» доступен за 1.52, «обе забьют — нет» — за 2.54.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 7.26.
Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»
«МЮ» ведет агрессивную борьбу с «Ньюкаслом» за третье место в АПЛ и пока отстает от соперника на два балла, но имеет игру в запасе. Те самые три очка манкунианцы могут набрать во встрече с «Брайтоном», который, в свою очередь, сражается с «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом» за Лигу Европы.
В последнем туре «чайки» разгромили дома «Вулверхэмптон», чем перекрыли предыдущие неудачи — вылет из Кубка Англии (уступили по пенальти «МЮ») и поражения от «Ноттингема» (1:3) с «Тоттенхэмом» (1:2). Это как раз показатель того, как неприятно штормит команду де Дзерби.
Несмотря на неплохие результаты дома в последние месяцы (семь побед в 10 матчах), в целом «Брайтон» невыдающимся образом выступает при родных болельщиках: занимает лишь девятое место с 27 баллами после 15 матчей. «Юнайтед» же пятый по результатам встреч в гостях (24 очка в 16 играх). Помешать им набрать очередные баллы могут только травмы и дисквалификации: из важных игроков не сыграют Варан, Мартинес и, возможно, Мактомини. Но их есть кем заменить, поэтому гости должны как минимум не проиграть поплывшему в последние недели сопернику.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.85.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5