4 мая «Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии сыграет против «Брайтона». Встреча состоится на стадионе «Амекс» и начнется в 22.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Рассудит команды Андре Марринер.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «МЮ» неожиданно серьезным аутсайдером матча. На победу команды Эрика тен Хага можно поставить с коэффициентом 3.49, это приблизительно 28% вероятности исхода. Ничья идет за 3.94 (23%), успех «Брайтона» — за 2.02 (49%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет прибыль в размере 2490 рублей.

Не верите, что манкунианцы уступят в этом матче? Вариант Х2 доступен за 1.85.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за скромные 1.56, на ТМ 2.5 — за 2.44. В пяти из шести предыдущих встреч на поле «Брайтона» прошел «верх».

«МЮ» обменялся голами с соперниками только в одной игре из предыдущих пяти во всех турнирах, а их встреча с «чайками» в Кубке Англии две недели назад завершилась нулями в основное время. Вариант «обе забьют» доступен за 1.52, «обе забьют — нет» — за 2.54.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 7.26.

Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» ведет агрессивную борьбу с «Ньюкаслом» за третье место в АПЛ и пока отстает от соперника на два балла, но имеет игру в запасе. Те самые три очка манкунианцы могут набрать во встрече с «Брайтоном», который, в свою очередь, сражается с «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом» за Лигу Европы.

В последнем туре «чайки» разгромили дома «Вулверхэмптон», чем перекрыли предыдущие неудачи — вылет из Кубка Англии (уступили по пенальти «МЮ») и поражения от «Ноттингема» (1:3) с «Тоттенхэмом» (1:2). Это как раз показатель того, как неприятно штормит команду де Дзерби.

Несмотря на неплохие результаты дома в последние месяцы (семь побед в 10 матчах), в целом «Брайтон» невыдающимся образом выступает при родных болельщиках: занимает лишь девятое место с 27 баллами после 15 матчей. «Юнайтед» же пятый по результатам встреч в гостях (24 очка в 16 играх). Помешать им набрать очередные баллы могут только травмы и дисквалификации: из важных игроков не сыграют Варан, Мартинес и, возможно, Мактомини. Но их есть кем заменить, поэтому гости должны как минимум не проиграть поплывшему в последние недели сопернику.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.85.

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