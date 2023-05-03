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«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: Гросс и Макаллистер помешают Тен Хагу побороться за топ-3 АПЛ

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 4 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Виктор Линделеф и Алексис Макаллистер («Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press
Манкунианцы не обыграли альбионцев в трех матчах подряд.

4 мая в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии «Брайтон» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится на «Фолмер AMEX Стэдиум». Арбитр Андре Марринер даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают английскую лигу.

Англия. Премьер-лига. 28-й тур
04 мая, 22:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон & Хоув
Манчестер Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 4 мая 2023 года

Букмекеры назвали фаворитом хозяев. Успех «чаек» получил коэффициент 2.05, что соответствует 47% вероятности результата. Триумф «красных дьяволов» предложен за 3.47 (28%), ничья идет за 3.87 (25%).

«Брайтон» выиграл у «МЮ» в двух поединках чемпионата Англии подряд. На то, что парни Эрика тен Хага в этот раз не уступят, можно поставить за 1.82.

Специалисты ожидают много результативных ударов. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.42.

«МЮ» забил в 13 из 15 недавних выездов, а «Брайтон» отличился в 11 из 13 предыдущих встреч. Обмен голами оценен в 1.54, обратный рынок — в 2.51.

Самый вероятный счет — 1:1. На него представлена котировка 7.09.

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«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 28-го тура АПЛ 4 мая 2023 года

«Брайтон» выдал сразу две семиматчевых беспроигрышных серии: с 3 января по 11 февраля и с 28 февраля по 4 апреля. Но в последний месяц поражений у «чаек» прибавилось: уступили «Тоттенхэму» (1:2) и «Ноттингему» (1:3). Зато одолели многострадальный «Челси» (2:1), а прошлом туре уничтожили «Вулверхэмптон» (6:0).

В разносе «волков» поучаствовал лучший бомбардир команды: Паскаль Гросс (восемь голов в сезоне) проснулся впервые с января и оформил дубль. Другой топовый снайпер «Брайтона» Алексис Макаллистер, наоборот, не забивал ровно месяц. С травмами тоже есть вопросы: в лазарете — четыре футболиста. Из-за проблем со здоровьем не играют Адам Лаллана, Тарик Лэмпти, Якуб Модер и Хереми Сармьенто.

В результате «чайки» летят на восьмом месте с 52 очками, отставая от еврокубковой пятой строчки на четыре очка. Сейчас там расположился «Ливерпуль», который пытается подвинуть с четвертого места как раз «МЮ» — клубы разделяют семь баллов. Скорее всего, парни Роберто де Дзерби не обгонят «красных», зато могут отомстить «Юнайтед» и спутать им карты.

Дело в том, что манкунианцы чуть больше недели назад выбили «Брайтон» из Кубка Англии. Встреча тоже прошла на поле «чаек» и завершилась нулями в основное время. А в серии пенальти гости победили (7:6 пен.) и прорвались в финал.

«Юнайтед» тяжело дались недавние поединки с альбионцами. Они проиграли в первом круге АПЛ на «Олд Траффорд» (1:2), а в мае 2022-го «чайки» вовсе заклевали «дьяволов» на родном «Фолмер AMEX Стэдиум» — 4:0.

В последнее время у Тен Хага выдался нелегкий календарь: «Манчестер» сыграл пять матчей за две недели. Напряженный график сказался на результатах. Из Лиги Европы клуб вылетел от «Севильи» (2:2, 0:3), в Кубке Англии кое-как переборол «Брайон», в АПЛ упустил победу над разобранным «Тоттенхэмом» (2:2), ведя в два мяча. За этот отрезок у «Юнайтед» накопилось лишь две виктории — над «Ноттингемом» (2:0) и «Астон Виллой» (1:0) в чемпионате Англии.

Эти шесть очков позволили «дьяволам» закрепиться на четвертой строчке и не подпустить «Ливерпуль». При этом у манкунианцев есть игра в запасе. Если они одолеют «Брайтон», то обгонят «Ньюкасл» и прорвутся на третье место.

Такой маневр немного осложнят травмы. На ближайший тур «красные» потеряли Рафаэля Варана и Лисандро Мартинеса. Кроме того, давно залечивают повреждения Донни ван де Бек, Алехандро Гарначо, Том Хитон и Скотт Мактоминей. Лучший бомбардир команды Маркус Рэшфорд (29) ближе к концу сезона тоже стих: за апрель у форварда всего два гола и два ассиста.

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Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»

«Брайтон» уверенно действует дома: не проиграл пять из семи недавних встреч. «Чайки» очень мало пропускают при родных фанатах — лишь 14 мячей, это третье место в лиге. В атаке у парней Де Дзерби тоже все отлично: забили в 11 из 13 матчей. А еще порядок с психологией и настроем. С одной стороны, альбионцы крупно обыграли «Вулверхэмптон» (6:0), с другой — хотят поквитаться с «МЮ» за поражение в Кубке Англии.

У манкунианцев мотивация мощнее — ворваться в тройку и не подпустить «Ливерпуль». Но «Юнайтед» в последнее время играет неуверенно: всего одна победа в четырех матчах во всех турнирах. У «дьяволов» проблемы с выездами. В первой семерке они пропустили больше всех (31 гол), а забили всего лишь 21 — меньше только у «Астон Виллы» (17). Плюс «МЮ» не обыграл «Брайтон» в трех поединках подряд.

Рекомендуемая ставка: победа «Брайтона» за 2.05.

Футбол
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ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Юнайтед
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
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6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
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