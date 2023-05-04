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«Удинезе» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 4 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Удинезе» — «Наполи» 4 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия («Наполи»).
Фото Global Look Press

4 мая в 33-м туре может решиться судьба скудетто: «Наполи» приедет в гости к «Удинезе». Поединок на «Дачия Арене» начнется со свистком рефери Розарио Абиссо в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21:40 мск.

Италия. Серия А. 33-й тур
04 мая, 21:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
Наполи

Букмекерская компания Olimpbet не сомневается в победе неаполитанцев. На выигрыш команды Лучано Спаллетти предложен коэффициент 1.79, что соответствует 55% вероятности результата. Ничья идет за 3.82 (25%), а успех «зебр» оценен в 4.67 (20%).

Ставка в 1000 рублей на триумф хозяев принесет доход в 4670 рублей в случае благоприятного исхода.

В прошлом туре «Салернитана» помешала «адзурри» завоевать скудетто в Неаполе. Верите, что «Удинезе» по силам остановить Хвичу и Осимхена еще раз? Опция 1Х доступна за 2.09.

Аналитики не определились, сколько раз судья покажет на центр: тотал больше 2,5 мяча предложен за 1.94, а ТМ 2,5 — за почти идентичные 1.92. Но в шести предыдущих очных поединках команды пробили «верх» по голам.

«Наполи» упустил победу в прошлом туре, пропустив на 84-й минуте. На точный укол в заключительную пятиминутку можно поставить за 1.92.

Виктор Линделеф и&nbsp;Алексис Макаллистер (&laquo;Брайтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: Гросс и Макаллистер помешают Тен Хагу побороться за топ-3 АПЛ

Самый возможный автор результативного удара — Виктор Осимхен. Мяч в исполнении нигерийца идет за 2.00.

Более того, в восьми из 10 прошлых встреч соперники обменялись выстрелами. Опция «обе забьют» оценена в 1.85, обратный рынок идет за 1.97.

По версии букмекерской компании Olimpbet, наиболее вероятный счет — 1:1. На него дали котировку 6.93.

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Футбол
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ФК Наполи
ФК Удинезе
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«Атлетик» — «Бетис»: прогноз на матч ла лиги 4 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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