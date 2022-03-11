11 марта в 28-м туре чемпионата Испании между собой сыграют «Атлетико» и «Кадис». Встреча пройдет в Мадриде на «Ванда Метрополитано» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на сервисе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Атлетико». На команду из Мадрида можно поставить с котировкой 1.30 — это примерно 74% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.20 (18%), а победа «Кадиса» есть в линии за 13.5 (8%).

Ф1(-1) идет за 1.48 ;

Ф2(+1) — за 2.65.

При ставке в 1000 рублей на победу «Кадиса» потенциальная выплата составит 13 500 рублей.

Ставка «Кадис» не проиграет» есть в линии за 3.70.

Шансы «Атлетико» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.70.

Уверены, что «Кадис» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 6.50.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Атлетико». На него можно поставить за 5.20.