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«Астана» — «Динамо» Тбилиси: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 июля 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо» Тбилиси 12 июля 2023 года
Артемий Кутейников
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Михаил Габышев («Астана»).
Фото Global Look Press

12 июля «Астана» и «Динамо» Тбилиси сойдутся в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Игра пройдет в столице Казахстана на «Астана Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — австриец Кристиан-Петру Чокирка. В России не покажут прямую трансляцию.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
12 июл, 17:00. Astana Arena (Астана)
Астана
Динамо Тб

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — серьезные фавориты поединка: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.85, что составляет приблизительно 53% вероятности. Выигрыш гостей дан за 4.18 (22%), даже ничья предложена с меньшей котировкой 3.45 (15%).

Считаете, что оппоненты не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог при благоприятном исходе принесет 3450 рублей.

Проход команды из Казахстана в следующий раунд можно взять за 1.63, этот рынок на представителей Грузии предложен за 2.21.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.29, Ф2(1.5) — за 1.31;

• Ф1(0) — за 1.34, Ф2(0) — за 3.11.

Команды прежде не встречались друг с другом, но эксперты считают, что матч вряд ли получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.72.

Рынок на результативные попадания от обоих коллективов оценен в 1.97, обратный вариант «обе забьют — нет» идет за 1.84.

Тимур Досмагамбетов (&laquo;Астана&raquo;). «Астана» и «Динамо Тбилиси» вернулись в Лигу чемпионов. Кто стартует в отборе с победы?

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо» Тбилиси

Желто-синие подошли к старту в еврокубках в хорошей форме: последнее поражение (в основное время) они потерпели еще 16 апреля в шестом туре чемпионата. «Астана» борется за титул и по потерянным очкам отстала от лидера всего на три пункта. «Динамо» же за последние пять поединков во всех турнирах лишь однажды выиграло в основное время и находится не в лучшем состоянии.

Рекомендуемая ставка: победа «Астаны» за 1.85.

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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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9
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