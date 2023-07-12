«Астана» — «Динамо» Тбилиси: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 июля 2023 года
12 июля «Астана» и «Динамо» Тбилиси сойдутся в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Игра пройдет в столице Казахстана на «Астана Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — австриец Кристиан-Петру Чокирка. В России не покажут прямую трансляцию.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — серьезные фавориты поединка: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.85, что составляет приблизительно 53% вероятности. Выигрыш гостей дан за 4.18 (22%), даже ничья предложена с меньшей котировкой 3.45 (15%).
Считаете, что оппоненты не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог при благоприятном исходе принесет 3450 рублей.
Проход команды из Казахстана в следующий раунд можно взять за 1.63, этот рынок на представителей Грузии предложен за 2.21.
Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 3.29, Ф2(1.5) — за 1.31;
• Ф1(0) — за 1.34, Ф2(0) — за 3.11.
Команды прежде не встречались друг с другом, но эксперты считают, что матч вряд ли получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.72.
Рынок на результативные попадания от обоих коллективов оценен в 1.97, обратный вариант «обе забьют — нет» идет за 1.84.
Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо» Тбилиси
Желто-синие подошли к старту в еврокубках в хорошей форме: последнее поражение (в основное время) они потерпели еще 16 апреля в шестом туре чемпионата. «Астана» борется за титул и по потерянным очкам отстала от лидера всего на три пункта. «Динамо» же за последние пять поединков во всех турнирах лишь однажды выиграло в основное время и находится не в лучшем состоянии.
Рекомендуемая ставка: победа «Астаны» за 1.85.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -