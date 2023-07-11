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«Астана» и «Динамо Тбилиси» вернулись в Лигу чемпионов. Кто стартует в отборе с победы?

Прогноз и ставка на матч «Астана» — «Динамо Тбилиси» 12 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Тимур Досмагамбетов («Астана»).
Фото Global Look Press
Оба клуба давно не участвовали в квалификации главного еврокубка.

12 июля «Астана» и «Динамо Тбилиси» сойдутся в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Поединок примет «Астана Арена», а рассудит команды австрийский арбитр Петру Чокирка. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени. В России она показана не будет.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
12 июл, 17:00. Astana Arena (Астана)
Астана
Динамо Тб

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Астана» — «Динамо Тбилиси» 12 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитами хозяев. На победу желто-синих можно поставить с коэффициентом 1.82, вероятность такого исхода — примерно 51%. Ничья доступна за 3.49 (27%), успех «Динамо» — за 4.26 (22%).

Считаете, что в столице Казахстана сине-белые как минимум не уступят? Опция Х2 идет за 1.91.

Вы можете сыграть на квалификацию одной из команд в следующий раунд уже сейчас. Проход «Астаны» оценен в 1.63, «Динамо» — в 2.21.

В последних пяти матчах во всех турнирах желто-синие дважды оформили за 90 минут больше одного мяча. Тбилисцы на этом же отрезке — лишь один раз. Тотал больше 2.5 гола дали за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.72.

Обмен результативными ударами предлагают взять за 1.98, обратный рынок — за 1.84.

Наиболее популярные разновидности счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:0, 2:0 или 3:0 в пользу «Астаны» — за 2.34;

  • 2:1, 3:1 или 4:1 — за 3.56;

  • сухие виктории гостей 1:0, 2:0 или 3:0 — за 4.33.

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«Астана» — «Динамо Тбилиси»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги чемпионов 12 июля 2023 года

В прошлом году желто-синие наконец прервали трофейную засуху и завоевали чемпионский титул, который уходил от них дважды подряд. А в феврале 2023 года добавили в клубный музей Суперкубок Казахстана, который не выигрывали с 2020-го. Идеальным дополнением к этим достижениям могла стать первая с 2016 года победа в Кубке Казахстана, но шанс упущен: на прошлой неделе «Астана» в полуфинале турнира влетела «Ордабасы» (0:2). Минимального успеха в первой игре (1:0) не хватило для того, чтобы пройти дальше. Поэтому вопрос с Кубком откладывается до следующей кампании.

Защита чемпионского титула тоже может сорваться: на экваторе премьер-лиги парни Григория Бабаяна делят первое место все с тем же «Ордабасы», но кубковый обидчик имеет матч в запасе. Остальные отстали слишком сильно, чтобы вмешаться в дележку золотых медалей.

В двух предыдущих сезонах «Астана» выступала в Лиге конференций, но там получилось не очень: год назад вылетели во втором квалификационном раунде от польского «Ракува» (0:6 по сумме двух встреч). В розыгрыше-2021/22 желто-синие сначала прошли греческий «Арис» (2:0, 1:2), но в третьем отборочном этапе их остановил КуПС из Финляндии (1:1, 3:4).

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Противостоять горожанам будет чемпион Грузии и новоиспеченный обладатель Суперкубка страны — «Динамо Тбилиси». Второй трофей сине-белые взяли на прошлой неделе — в финале одолели «Динамо Батуми» в серии пенальти (1:1, 4:3). Интересно, что в полуфинале коллектив Георгия Чиабришвили обыграл «Дилу» тоже в серии 11-метровых (1:1, 4:2).

В чемпионате дела пока не ладятся: после 19 туров «Динамо» идет за пределами топ-3, отставание от первого места составляет восемь очков. О защите титула остается только мечтать.

А еще тбилисцы совсем забыли об успехах в квалификации еврокубков — в двух минувших розыгрышах вылетали уже в первом отборочном раунде. В сезоне-2021/22 из Лиги чемпионов от азербайджанского «Нефтчи» (дважды по 1:2), в кампании-2022/23 — от «Пайде» из Эстонии в Лиге конференций (2:3, 2:1 и 5:6 по пенальти).

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Прогноз и ставка на матч «Астана» — «Динамо Тбилиси»

До неудачи в Кубке Казахстана, которая случилась на прошлой неделе, желто-синие шли на 15-матчевой серии без поражений во всех турнирах. «Динамовцы» же в семи последних турах чемпионата Грузии выиграли только трижды. Да, у сине-белых есть виктория в Суперкубке, но и там в основное время клуб не победил ни разу — только в серии пенальти. Форма команд, фактор домашних стен и общий бэкграунд в квалификации еврокубков говорят в пользу «Астаны».

Рекомендуемая ставка: победа «Астаны» и ТБ 1.5 за 2.23.

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