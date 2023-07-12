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«Фарул» — «Шериф»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 июля 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Фарул» — «Шериф» 12 июля 2023 года
Артемий Кутейников
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Армель Зохури («Шериф»).
Фото Global Look Press

12 июля в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сойдутся румынский «Фарул» и молдавский «Шериф». Игра пройдет на стадионе «Вииторул» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Сандер Ван Дер Эйк из Нидерландов. Легальную прямую трансляцию в России не покажут.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
12 июл, 20:30. Farul (Констанца)
Фарул
Шериф

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев больше шансов на положительный результат: поставить на победу «моряков» можно с коэффициентом 2.27, это около 42% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.31 (27%), даже на ничью предложена меньшая котировка 3.06 (30%).

Ждете триумф «Фарула»? Ставка в 1000 рублей на чемпиона Румынии при благоприятном исходе принесет 2270 рублей.

Также вы можете выбрать один из вариантов ставок на успех любой из команд с учетом форы:

• Ф1(-1.5) идет за 4.54, Ф2(1.5) — за 1.17;

• Ф1(0) дана за 1.60, Ф2(0) — за 2.28.

Аналитики ожидают осторожный матч: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.54, ТМ 2.5 — за 1.46.

Рынок на обмен голами представлен за 2.23, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.67.

Тимур Досмагамбетов (&laquo;Астана&raquo;). «Астана» и «Динамо Тбилиси» вернулись в Лигу чемпионов. Кто стартует в отборе с победы?

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Фарул» — «Шериф»

Чемпион Молдавии — гораздо более опытный еврокубковый боец: в прошлом сезоне «Шериф» выступал на групповом этапе Лиги Европы, за год до этого — в группе ЛЧ. За последние 13 заходов в квалификацию главного еврокубка желто-черные лишь однажды тормозили в первом раунде. «Фарул» же стартует в лигочемпионском отборе только во второй раз в истории. Команда никогда не выступала на групповом этапе еврокубков.

Рекомендуемая ставка: «Шериф» не проиграет за 1.59.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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 - : -
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