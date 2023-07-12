Мэдисон Кис — Арина Соболенко: прогноз на матч Уимблдона 12 июля 2023 года
12 июля вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в четвертьфинале Уимблдона сойдется с американкой Мэдисон Кис. Игра начнется не раньше 15.00 по московскому времени, в России легально не показывают турнир. В личном противостоянии девушек ничья (1:1).
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение белоруске: коэффициент на победу Соболенко — 1.52, что составляет примерно 64% вероятности. Триумф представительницы США доступен с котировкой 2.61 (36%).
Американка в прошлом раунде обыграла (2:1) 16-летнюю россиянку Мирра Андрееву. Считаете, что Кис справится и с Ариной? Ставка в 1000 рублей на успех Мэдисон при благоприятном результате принесет 2610 рублей.
Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с форой:
• Ф1(2.5) идет за 2.00, Ф2(-2.5) — за 1.85;
• Ф1(3.5) дана за 1.67, Ф2(-3.5) — за 2.24.
По мнению аналитиков, игра может получиться упорной: тотал больше 22.5 геймов доступен за 1.94, ТМ 22.5 — за 1.91.
Поставить на то, что в матче случится хотя бы один тай-брейк, можно за 2.59, вариант «тай-брейка не будет» оценен в 1.44.
Прогноз и ставка на матч Уимблдона Мэдисон Кис — Арина Соболенко
Представительница Белоруссии выглядит серьезным фаворитом предстоящего поединка: за четыре предыдущих раунда вторая ракетка мира отдала лишь один сет — на тай-брейке Варваре Грачевой. К тому же у Арины есть опыт успешных выступлений на Уимблдоне — в 2021-м девушка прошла до полуфинала турнира. Кис же еще не встречалась с топ-соперницами: в прошлом раунде она не без проблем справилась с 16-летней Миррой Андреевой, устроив камбэк с 0:1 на тай-брейке. Вероятно, американка не сможет навязать конкуренцию Соболенко.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.65.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -