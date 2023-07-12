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Мэдисон Кис — Арина Соболенко: прогноз на матч Уимблдона 12 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Мэдисон Кис — Арина Соболенко 12 июля 2023 года
Артемий Кутейников
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Арина Соболенко на Уимблдоне-2023.
Фото Global Look Press

12 июля вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в четвертьфинале Уимблдона сойдется с американкой Мэдисон Кис. Игра начнется не раньше 15.00 по московскому времени, в России легально не показывают турнир. В личном противостоянии девушек ничья (1:1).

Карлос Алькарас на&nbsp;Уимблдоне-2023. Карлос Алькарас — Хольгер Руне: прогноз на матч Уимблдона 12 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение белоруске: коэффициент на победу Соболенко — 1.52, что составляет примерно 64% вероятности. Триумф представительницы США доступен с котировкой 2.61 (36%).

Американка в прошлом раунде обыграла (2:1) 16-летнюю россиянку Мирра Андрееву. Считаете, что Кис справится и с Ариной? Ставка в 1000 рублей на успех Мэдисон при благоприятном результате принесет 2610 рублей.

Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с форой:

• Ф1(2.5) идет за 2.00, Ф2(-2.5) — за 1.85;

• Ф1(3.5) дана за 1.67, Ф2(-3.5) — за 2.24.

По мнению аналитиков, игра может получиться упорной: тотал больше 22.5 геймов доступен за 1.94, ТМ 22.5 — за 1.91.

Поставить на то, что в матче случится хотя бы один тай-брейк, можно за 2.59, вариант «тай-брейка не будет» оценен в 1.44.

Даниил Медведев. Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс: прогноз на матч Уимблдона 12 июля 2023 года

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Мэдисон Кис — Арина Соболенко

Представительница Белоруссии выглядит серьезным фаворитом предстоящего поединка: за четыре предыдущих раунда вторая ракетка мира отдала лишь один сет — на тай-брейке Варваре Грачевой. К тому же у Арины есть опыт успешных выступлений на Уимблдоне — в 2021-м девушка прошла до полуфинала турнира. Кис же еще не встречалась с топ-соперницами: в прошлом раунде она не без проблем справилась с 16-летней Миррой Андреевой, устроив камбэк с 0:1 на тай-брейке. Вероятно, американка не сможет навязать конкуренцию Соболенко.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.65.

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Карлос Алькарас — Хольгер Руне: прогноз на матч Уимблдона 12 июля 2023 года
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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