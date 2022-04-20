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«Алания» — «Зенит»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 20 апреля 2022 года

Прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России «Алания» — «Зенит» 20 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Андрей Мостовой, «Зенит».

Лидер РПЛ «Зенит» продолжает поход за треблом. Для реализации плана необходимо обыграть «Аланию» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России. Матч состоится 20 апреля 2022 года в 17.00 мск на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. В прямом эфире его можно посмотреть на matchtv.ru и «Матч! Премьер». Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 17:00. Республиканский стадион Спартак (Владикавказ)
Алания
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены — альтернативы победе гостей фактически нет. На успех «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1.34 (75% вероятности), на «Аланию» — за 10.5 (5%), на ничью — за 5.10 (20%).

От этого матча сложно ждать сенсации, но если она случится, ставка 1000 рублей на хозяев принесет автору выплату в 10 500 рублей.

Во встрече самых результативных команд России должно быть много забитых мячей, и коэффициент 1.69 на тотал больше 2.5 гола это подтверждает. На тотал больше трех мячей котировка, кстати, тоже приятная — 2.10.

Так как фаворит «Зенит», то и голов от него ожидается больше, чем от владикавказцев. На два и более гола гостей коэффициент 1.74, на ТБ2.5 — 2.35. В случае с «Аланией» все проще: хотя бы один гол оценен котировкой 1.90, больше одного — 3.50.

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Аналитики предположили, что наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу «Зенита» за 5.90. Далее в порядке возрастания идут 1:0 в сторону гостей за 6.80 и 3:0 за 7.80.

Прогноз и ставка на матч «Алания» — «Зенит»

Конечно, «Зенит» обязан легко проходить в следующий раунд. Разница между командами колоссальная, даже если бы за питерцев не сыграли легионеры. С ними же переиграть сине-бело-голубых не получится ни при каких обстоятельствах.

Рекомендуемая ставка: П2 и тотал больше 2.5 гола за 1.97.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Зенит
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«Енисей» — «Рубин»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 20 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

Динамо

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П
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Краснодар

 6
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Локомотив

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

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Горан Чаушич

Арсенал Т

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