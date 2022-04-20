«Алания» — «Зенит»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 20 апреля 2022 года
Лидер РПЛ «Зенит» продолжает поход за треблом. Для реализации плана необходимо обыграть «Аланию» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России. Матч состоится 20 апреля 2022 года в 17.00 мск на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. В прямом эфире его можно посмотреть на matchtv.ru и «Матч! Премьер». Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены — альтернативы победе гостей фактически нет. На успех «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1.34 (75% вероятности), на «Аланию» — за 10.5 (5%), на ничью — за 5.10 (20%).
От этого матча сложно ждать сенсации, но если она случится, ставка 1000 рублей на хозяев принесет автору выплату в 10 500 рублей.
Во встрече самых результативных команд России должно быть много забитых мячей, и коэффициент 1.69 на тотал больше 2.5 гола это подтверждает. На тотал больше трех мячей котировка, кстати, тоже приятная — 2.10.
Так как фаворит «Зенит», то и голов от него ожидается больше, чем от владикавказцев. На два и более гола гостей коэффициент 1.74, на ТБ2.5 — 2.35. В случае с «Аланией» все проще: хотя бы один гол оценен котировкой 1.90, больше одного — 3.50.
Аналитики предположили, что наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу «Зенита» за 5.90. Далее в порядке возрастания идут 1:0 в сторону гостей за 6.80 и 3:0 за 7.80.
Прогноз и ставка на матч «Алания» — «Зенит»
Конечно, «Зенит» обязан легко проходить в следующий раунд. Разница между командами колоссальная, даже если бы за питерцев не сыграли легионеры. С ними же переиграть сине-бело-голубых не получится ни при каких обстоятельствах.
Рекомендуемая ставка: П2 и тотал больше 2.5 гола за 1.97.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0