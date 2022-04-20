Лидер РПЛ «Зенит» продолжает поход за треблом. Для реализации плана необходимо обыграть «Аланию» в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России. Матч состоится 20 апреля 2022 года в 17.00 мск на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. В прямом эфире его можно посмотреть на matchtv.ru и «Матч! Премьер». Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены — альтернативы победе гостей фактически нет. На успех «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1.34 (75% вероятности), на «Аланию» — за 10.5 (5%), на ничью — за 5.10 (20%).

От этого матча сложно ждать сенсации, но если она случится, ставка 1000 рублей на хозяев принесет автору выплату в 10 500 рублей.

Во встрече самых результативных команд России должно быть много забитых мячей, и коэффициент 1.69 на тотал больше 2.5 гола это подтверждает. На тотал больше трех мячей котировка, кстати, тоже приятная — 2.10.

Так как фаворит «Зенит», то и голов от него ожидается больше, чем от владикавказцев. На два и более гола гостей коэффициент 1.74, на ТБ2.5 — 2.35. В случае с «Аланией» все проще: хотя бы один гол оценен котировкой 1.90, больше одного — 3.50.

Аналитики предположили, что наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу «Зенита» за 5.90. Далее в порядке возрастания идут 1:0 в сторону гостей за 6.80 и 3:0 за 7.80.

Прогноз и ставка на матч «Алания» — «Зенит»

Конечно, «Зенит» обязан легко проходить в следующий раунд. Разница между командами колоссальная, даже если бы за питерцев не сыграли легионеры. С ними же переиграть сине-бело-голубых не получится ни при каких обстоятельствах.

Рекомендуемая ставка: П2 и тотал больше 2.5 гола за 1.97.