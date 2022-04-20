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«Енисей» — «Рубин»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 20 апреля 2022 года

Прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России «Енисей» — «Рубин» 20 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Константин Кучаев («Рубин»).

20 апреля 2022 года «Енисей» на стадионе «Центральный» примет «Рубин» в игре 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Время начала матча — 14.30 мск, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 14:30. Центральный (Красноярск)
Енисей
Рубин

Несмотря на разницу в дивизионах («Енисей» играет в ФНЛ, «Рубин» — в РПЛ), аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. Коэффициент на победу «Енисея» — 2.50, примерно 39% вероятности. На успех «Рубина» можно поставить с котировкой 3.00 (32%), ничья идет за 3.30 (29%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Енисея» при благоприятном исходе принесет 2500.

Самым вероятным исходом матча аналитики видят ничью 1:1: коэффициент на такой результат — 6.10. Минимальную победу хозяев (1:0) можно взять за 7.20, победа «Рубина» с таким же счетом оценена в 7.90.

Нас вряд ли ожидает результативная игра: коэффициент на тотал больше 1.5 гола у гостей — 2.75, тотал меньше 1.5 можно взять всего за 1.45. У хозяев эта линия идет за 2.45 и 1.55 соответственно.

Общий тотал больше трех мячей предложен с котировкой 3.00, тотал больше двух голов оценен в 1.59.

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Прогноз и ставка на матч «Енисей» — «Рубин»

«Рубин» находится в ужасной форме: в последних 11 играх во всех турнирах проиграл восемь раз и оформил только две победы. Для команды Леонида Слуцкого главная задача на остаток сезона — избежать попадания в стыковые матчи, от переходной зоны казанцев отделяет всего одно очко. Вряд ли на кубковую игру с «Енисеем» «Рубин» выйдет в оптимальном составе и с целью победить. Клуб из Красноярска же бьется за выход в РПЛ и, наоборот, находится в крутой форме — 11 побед в последних 13 играх чемпионата.

Рекомендуемая ставка: проход «Енисея» в полуфинал за 1.83.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
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 - : -
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 16
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Дмитрий Полоз

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