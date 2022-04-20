20 апреля 2022 года «Енисей» на стадионе «Центральный» примет «Рубин» в игре 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Время начала матча — 14.30 мск, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Несмотря на разницу в дивизионах («Енисей» играет в ФНЛ, «Рубин» — в РПЛ), аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. Коэффициент на победу «Енисея» — 2.50, примерно 39% вероятности. На успех «Рубина» можно поставить с котировкой 3.00 (32%), ничья идет за 3.30 (29%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Енисея» при благоприятном исходе принесет 2500.

Самым вероятным исходом матча аналитики видят ничью 1:1: коэффициент на такой результат — 6.10. Минимальную победу хозяев (1:0) можно взять за 7.20, победа «Рубина» с таким же счетом оценена в 7.90.

Нас вряд ли ожидает результативная игра: коэффициент на тотал больше 1.5 гола у гостей — 2.75, тотал меньше 1.5 можно взять всего за 1.45. У хозяев эта линия идет за 2.45 и 1.55 соответственно.

Общий тотал больше трех мячей предложен с котировкой 3.00, тотал больше двух голов оценен в 1.59.

Прогноз и ставка на матч «Енисей» — «Рубин»

«Рубин» находится в ужасной форме: в последних 11 играх во всех турнирах проиграл восемь раз и оформил только две победы. Для команды Леонида Слуцкого главная задача на остаток сезона — избежать попадания в стыковые матчи, от переходной зоны казанцев отделяет всего одно очко. Вряд ли на кубковую игру с «Енисеем» «Рубин» выйдет в оптимальном составе и с целью победить. Клуб из Красноярска же бьется за выход в РПЛ и, наоборот, находится в крутой форме — 11 побед в последних 13 играх чемпионата.

Рекомендуемая ставка: проход «Енисея» в полуфинал за 1.83.