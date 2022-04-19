ЦСКА — «Спартак»: красно-белые останутся без подарка на 100-летний юбилей в матче БЕТСИТИ Кубка России
20 апреля 2022 года состоится главный матч четвертьфинала Кубка России: ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» примет «Спартак». Московское дерби начнется в 19.30 мск, прямую трансляцию покажет matchtv.ru.
Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак» 20 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают армейцев очевидным фаворитом: коэффициент на победу ЦСКА — 2.23, около 43% вероятности. Успех «Спартака» оценен котировкой 3.50 (27%), на ничью можно поставить за 3.30 (30%).
Если ждете результативной игры, берите тотал больше трех мячей за 2.65, обратная ставка идет за 1.48. Тотал больше двух голов можно взять за 1.47, меньше — за 2.65.
Вероятность хотя бы одного забитого мяча от каждой команды оценена в 1.80. «Обе не забьют» можно оформить за 2.00.
Юсуф Языджи — самый ожидаемый автор гола в составе ЦСКА. Поставить на точный удар турка можно с коэффициентом 2.90, дубль от него оценен в 12.50. У «Спартака» больше всего надежд на Шамара Николсона: ставка на его гол доступна с котировкой 3.30.
ЦСКА — «Спартак»: прогноз и анализ матча БЕТСИТИ Кубка России 20 апреля 2022 года
Обе команды подошли к дерби в слабой форме. Только если у ЦСКА спад непродолжительный, то «Спартак» шатается уже давно. Красно-белые за последние восемь игр в чемпионате победили всего дважды. В последнем туре команда Паоло Ваноли получила шанс на две победы подряд во второй раз в сезоне, но не справилась с «Рубином» (1:1), который шел на серии из восьми поражений в девяти играх.
ЦСКА же не выиграл последние три игры в РПЛ (две ничьи и поражение), но до этой серии одержал семь побед подряд во всех турнирах. В том числе армейцы разделались со «Спартаком» в первой игре после зимнего перерыва (2:0). В той встрече у красно-белых практически не было шансов выцарапать очки, а у ЦСКА впервые отличился неудержимый Языджи.
Несмотря на упавшие результаты, армейцы продолжают хорошо действовать в атаке: в 2022-м заколачивают в среднем 2.25 гола за игру. Индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 гола идет с коэффициентом 2.12, меньше — за 1.72. Дополнительная мотивация должна появиться у лидера армейцев: Языджи в прошлом туре РПЛ впервые в России провел матч без гола — надо исправляться.
«Спартак» играет чуть скромнее — два гола в среднем за матч. Но красно-белые действуют не так стабильно: если армейцы отличились в каждой игре после зимнего перерыва, то «Спартак» дважды не вскрыл соперников (ЦСКА и «Локомотив»).
Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола предложен с котировкой 2.80, меньше — за 1.43.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Спартак»
Три матча без побед — слишком много для мощного ЦСКА. Армейцы действительно преобразились после зимней паузы и до неудачного отрезка даже включились в борьбу за золото РПЛ. «Спартак» же побеждает с огромным трудом и полностью проваливает сезон даже после смены тренера. Нынешние красно-белые — идеальный вариант для армейцев выбраться из микрокризиса.
Рекомендуемая ставка: выход ЦСКА в 1/2 финала за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0