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ЦСКА — «Спартак»: красно-белые останутся без подарка на 100-летний юбилей в матче БЕТСИТИ Кубка России

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Спартак» 20 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Юсуф Языджи и Иван Обляков (ЦСКА).
Всего полтора месяца назад армейцы разделались с командой Ваноли в РПЛ.

20 апреля 2022 года состоится главный матч четвертьфинала Кубка России: ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» примет «Спартак». Московское дерби начнется в 19.30 мск, прямую трансляцию покажет matchtv.ru.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак» 20 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают армейцев очевидным фаворитом: коэффициент на победу ЦСКА — 2.23, около 43% вероятности. Успех «Спартака» оценен котировкой 3.50 (27%), на ничью можно поставить за 3.30 (30%).

Если ждете результативной игры, берите тотал больше трех мячей за 2.65, обратная ставка идет за 1.48. Тотал больше двух голов можно взять за 1.47, меньше — за 2.65.

Вероятность хотя бы одного забитого мяча от каждой команды оценена в 1.80. «Обе не забьют» можно оформить за 2.00.

Юсуф Языджи — самый ожидаемый автор гола в составе ЦСКА. Поставить на точный удар турка можно с коэффициентом 2.90, дубль от него оценен в 12.50. У «Спартака» больше всего надежд на Шамара Николсона: ставка на его гол доступна с котировкой 3.30.

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ЦСКА — «Спартак»: прогноз и анализ матча БЕТСИТИ Кубка России 20 апреля 2022 года

Обе команды подошли к дерби в слабой форме. Только если у ЦСКА спад непродолжительный, то «Спартак» шатается уже давно. Красно-белые за последние восемь игр в чемпионате победили всего дважды. В последнем туре команда Паоло Ваноли получила шанс на две победы подряд во второй раз в сезоне, но не справилась с «Рубином» (1:1), который шел на серии из восьми поражений в девяти играх.

ЦСКА же не выиграл последние три игры в РПЛ (две ничьи и поражение), но до этой серии одержал семь побед подряд во всех турнирах. В том числе армейцы разделались со «Спартаком» в первой игре после зимнего перерыва (2:0). В той встрече у красно-белых практически не было шансов выцарапать очки, а у ЦСКА впервые отличился неудержимый Языджи.

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Несмотря на упавшие результаты, армейцы продолжают хорошо действовать в атаке: в 2022-м заколачивают в среднем 2.25 гола за игру. Индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 гола идет с коэффициентом 2.12, меньше — за 1.72. Дополнительная мотивация должна появиться у лидера армейцев: Языджи в прошлом туре РПЛ впервые в России провел матч без гола — надо исправляться.

«Спартак» играет чуть скромнее — два гола в среднем за матч. Но красно-белые действуют не так стабильно: если армейцы отличились в каждой игре после зимнего перерыва, то «Спартак» дважды не вскрыл соперников (ЦСКА и «Локомотив»).

Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола предложен с котировкой 2.80, меньше — за 1.43.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Спартак»

Три матча без побед — слишком много для мощного ЦСКА. Армейцы действительно преобразились после зимней паузы и до неудачного отрезка даже включились в борьбу за золото РПЛ. «Спартак» же побеждает с огромным трудом и полностью проваливает сезон даже после смены тренера. Нынешние красно-белые — идеальный вариант для армейцев выбраться из микрокризиса.

Рекомендуемая ставка: выход ЦСКА в 1/2 финала за 1.67.

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Дмитрий Полоз

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Динамо

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П
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Краснодар

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
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Горан Чаушич

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 15 1 0
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