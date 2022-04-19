Всего полтора месяца назад армейцы разделались с командой Ваноли в РПЛ.

20 апреля 2022 года состоится главный матч четвертьфинала Кубка России: ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» примет «Спартак». Московское дерби начнется в 19.30 мск, прямую трансляцию покажет matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак» 20 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают армейцев очевидным фаворитом: коэффициент на победу ЦСКА — 2.23, около 43% вероятности. Успех «Спартака» оценен котировкой 3.50 (27%), на ничью можно поставить за 3.30 (30%).

Если ждете результативной игры, берите тотал больше трех мячей за 2.65, обратная ставка идет за 1.48. Тотал больше двух голов можно взять за 1.47, меньше — за 2.65.

Вероятность хотя бы одного забитого мяча от каждой команды оценена в 1.80. «Обе не забьют» можно оформить за 2.00.

Юсуф Языджи — самый ожидаемый автор гола в составе ЦСКА. Поставить на точный удар турка можно с коэффициентом 2.90, дубль от него оценен в 12.50. У «Спартака» больше всего надежд на Шамара Николсона: ставка на его гол доступна с котировкой 3.30.

ЦСКА — «Спартак»: прогноз и анализ матча БЕТСИТИ Кубка России 20 апреля 2022 года

Обе команды подошли к дерби в слабой форме. Только если у ЦСКА спад непродолжительный, то «Спартак» шатается уже давно. Красно-белые за последние восемь игр в чемпионате победили всего дважды. В последнем туре команда Паоло Ваноли получила шанс на две победы подряд во второй раз в сезоне, но не справилась с «Рубином» (1:1), который шел на серии из восьми поражений в девяти играх.

ЦСКА же не выиграл последние три игры в РПЛ (две ничьи и поражение), но до этой серии одержал семь побед подряд во всех турнирах. В том числе армейцы разделались со «Спартаком» в первой игре после зимнего перерыва (2:0). В той встрече у красно-белых практически не было шансов выцарапать очки, а у ЦСКА впервые отличился неудержимый Языджи.

Несмотря на упавшие результаты, армейцы продолжают хорошо действовать в атаке: в 2022-м заколачивают в среднем 2.25 гола за игру. Индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 гола идет с коэффициентом 2.12, меньше — за 1.72. Дополнительная мотивация должна появиться у лидера армейцев: Языджи в прошлом туре РПЛ впервые в России провел матч без гола — надо исправляться.

«Спартак» играет чуть скромнее — два гола в среднем за матч. Но красно-белые действуют не так стабильно: если армейцы отличились в каждой игре после зимнего перерыва, то «Спартак» дважды не вскрыл соперников (ЦСКА и «Локомотив»).

Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола предложен с котировкой 2.80, меньше — за 1.43.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Спартак»

Три матча без побед — слишком много для мощного ЦСКА. Армейцы действительно преобразились после зимней паузы и до неудачного отрезка даже включились в борьбу за золото РПЛ. «Спартак» же побеждает с огромным трудом и полностью проваливает сезон даже после смены тренера. Нынешние красно-белые — идеальный вариант для армейцев выбраться из микрокризиса.

Рекомендуемая ставка: выход ЦСКА в 1/2 финала за 1.67.