20 апреля 2022 года состоится центральный матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России — ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» примет «Спартак». Игра начнется в 19.30 по московскому времени, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает фаворитом армейцев: коэффициент на победу ЦСКА — 2.23, около 43% вероятности. Успех «Спартака» как самый маловероятный исход матча идет за 3.50 (27%). Ничью можно взять за 3.30 (30%).

Ставка в 1000 рублей на фаворита в случае выигрыша принесет 2230.

Однако самым вероятным точным счетом аналитики посчитали ничью 1:1, она предложена с котировкой 6.40. Победа ЦСКА 1:0 оценена в 7.30, третий наиболее ожидаемый результат — успех хозяев 2:1 с коэффициентом 8.50.

Вполне возможно, что армейцы забьют больше одного мяча. Котировка на индивидуальный тотал больше 1.5 гола — 2.12, меньше — 1.72. Шанс хотя бы двух голов от «Спартака» оценен в 2.80, индивидуальный тотал меньше 1.5 мяча предложен с коэффициентом 1.43.

Общий тотал больше 1.5 гола можно взять за 1.30, обратная линия идет за 3.50 А вот тотал больше трех мячей доступен с котировкой 2.65, меньше — за 1.48.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Спартак»

«Спартак» выиграл всего три раза в последних девяти играх во всех турнирах и скатился в РПЛ аж на 10-е место. Красно-белые играют очень нестабильно: например, обыграли мощное «Динамо», но не справились с тонущим «Рубином» (1:1). Армейцы благодаря зимним новичкам набрали крутую форму и ворвались в топ-3 РПЛ (хотя и не выиграли последние матчи), плюс всего полтора месяца назад без проблем разобрались со «Спартаком» в чемпионате (2:0).

Рекомендуемая ставка: проход ЦСКА в полуфинал за 1.67.