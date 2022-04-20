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ЦСКА — «Спартак»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 20 апреля 2022 года

Прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак» 20 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Юсуф Языджи (ЦСКА).

20 апреля 2022 года состоится центральный матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России — ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» примет «Спартак». Игра начнется в 19.30 по московскому времени, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает фаворитом армейцев: коэффициент на победу ЦСКА — 2.23, около 43% вероятности. Успех «Спартака» как самый маловероятный исход матча идет за 3.50 (27%). Ничью можно взять за 3.30 (30%).

Ставка в 1000 рублей на фаворита в случае выигрыша принесет 2230.

Однако самым вероятным точным счетом аналитики посчитали ничью 1:1, она предложена с котировкой 6.40. Победа ЦСКА 1:0 оценена в 7.30, третий наиболее ожидаемый результат — успех хозяев 2:1 с коэффициентом 8.50.

Вполне возможно, что армейцы забьют больше одного мяча. Котировка на индивидуальный тотал больше 1.5 гола — 2.12, меньше — 1.72. Шанс хотя бы двух голов от «Спартака» оценен в 2.80, индивидуальный тотал меньше 1.5 мяча предложен с коэффициентом 1.43.

Общий тотал больше 1.5 гола можно взять за 1.30, обратная линия идет за 3.50 А вот тотал больше трех мячей доступен с котировкой 2.65, меньше — за 1.48.

Юсуф Языджи и&nbsp;Иван Обляков (ЦСКА). ЦСКА — «Спартак»: красно-белые останутся без подарка на 100-летний юбилей в матче БЕТСИТИ Кубка России

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Спартак»

«Спартак» выиграл всего три раза в последних девяти играх во всех турнирах и скатился в РПЛ аж на 10-е место. Красно-белые играют очень нестабильно: например, обыграли мощное «Динамо», но не справились с тонущим «Рубином» (1:1). Армейцы благодаря зимним новичкам набрали крутую форму и ворвались в топ-3 РПЛ (хотя и не выиграли последние матчи), плюс всего полтора месяца назад без проблем разобрались со «Спартаком» в чемпионате (2:0).

Рекомендуемая ставка: проход ЦСКА в полуфинал за 1.67.

Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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