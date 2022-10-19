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«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 19 октября 2022 года

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 19 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Филипп Майе.
Фото Getty Images

Команды сыграют в Казани на льду «Татнефть Арены», время начала — 19.00 мск. 19 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Ак Барс» и «Металлург». Прямую трансляцию на сайте matchtv.ru и телеканале KHL PRIME покажут с 19.20 по московскому времени.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — небольшие фавориты встречи: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.20, вероятность — приблизительно 44%. Успех «Металлурга» предложен с котировкой 3.00 (32%). Ничья идет за 3.80 (24%).

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Считаете, что команды в основное время не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3800 рублей.

«Ак Барс» идет в КХЛ на тоскливой серии из шести поражений подряд. В этот промежуток казанцы встречались и с «Металлургом», который разгромил их 4:1. Верите, что на этот раз коллектив Олега Знарка хотя бы не проиграет? Этот рынок оценен в 1.36.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.85, Ф2(+1.5) — за 1.39;

• Ф2(-1.5) можно взять за 4.10, Ф1(+1.5) — за 1.21.

Команды встречались 12 октября и забросили на двоих пять шайб. Тотал больше 4.5 гола на предстоящую игру предложен с котировкой 1.70, ТМ 4.5 оценен в 2.15.

«Металлург» — одна из самых результативных команд КХЛ: за 19 игр закинула уже 63 шайбы (третий показатель в лиге). Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 гола идет за 2.26, ИТМ2 (2.5) — за 1.60.

Эти рынки на хозяев доступны за 1.84 и 1.90 соответственно.

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Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Металлург» 19 октября 2022 года

«Ак Барс» в кризисе: команда проиграла шесть матчей подряд (три — не в основное время) и съехала на шестое место в Восточной конференции. Также казанцы мало забивают: по ходу неудачной серии лишь однажды забросили больше двух шайб за матч.

«Металлург» же выиграл три встречи подряд, в которых забросил 13 шайб. «Магнитка» в целом по сезону забивает 3.32 гола за игру. Казанцы же пропустили минимум три шайбы в четырех из последних шести матчей.

Рекомендуемая ставка: «Металлург» не проиграет за 1.63.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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