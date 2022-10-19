«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 19 октября 2022 года
Команды сыграют в Казани на льду «Татнефть Арены», время начала — 19.00 мск. 19 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Ак Барс» и «Металлург». Прямую трансляцию на сайте matchtv.ru и телеканале KHL PRIME покажут с 19.20 по московскому времени.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — небольшие фавориты встречи: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.20, вероятность — приблизительно 44%. Успех «Металлурга» предложен с котировкой 3.00 (32%). Ничья идет за 3.80 (24%).
Считаете, что команды в основное время не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3800 рублей.
«Ак Барс» идет в КХЛ на тоскливой серии из шести поражений подряд. В этот промежуток казанцы встречались и с «Металлургом», который разгромил их 4:1. Верите, что на этот раз коллектив Олега Знарка хотя бы не проиграет? Этот рынок оценен в 1.36.
Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.85, Ф2(+1.5) — за 1.39;
• Ф2(-1.5) можно взять за 4.10, Ф1(+1.5) — за 1.21.
Команды встречались 12 октября и забросили на двоих пять шайб. Тотал больше 4.5 гола на предстоящую игру предложен с котировкой 1.70, ТМ 4.5 оценен в 2.15.
«Металлург» — одна из самых результативных команд КХЛ: за 19 игр закинула уже 63 шайбы (третий показатель в лиге). Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 гола идет за 2.26, ИТМ2 (2.5) — за 1.60.
Эти рынки на хозяев доступны за 1.84 и 1.90 соответственно.
Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Металлург» 19 октября 2022 года
«Ак Барс» в кризисе: команда проиграла шесть матчей подряд (три — не в основное время) и съехала на шестое место в Восточной конференции. Также казанцы мало забивают: по ходу неудачной серии лишь однажды забросили больше двух шайб за матч.
«Металлург» же выиграл три встречи подряд, в которых забросил 13 шайб. «Магнитка» в целом по сезону забивает 3.32 гола за игру. Казанцы же пропустили минимум три шайбы в четырех из последних шести матчей.
Рекомендуемая ставка: «Металлург» не проиграет за 1.63.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1