Прогноз и ставка на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 19 октября 2022 года

Команды сыграют в Казани на льду «Татнефть Арены», время начала — 19.00 мск. 19 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Ак Барс» и «Металлург». Прямую трансляцию на сайте matchtv.ru и телеканале KHL PRIME покажут с 19.20 по московскому времени.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — небольшие фавориты встречи: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.20, вероятность — приблизительно 44%. Успех «Металлурга» предложен с котировкой 3.00 (32%). Ничья идет за 3.80 (24%).

Считаете, что команды в основное время не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3800 рублей.

«Ак Барс» идет в КХЛ на тоскливой серии из шести поражений подряд. В этот промежуток казанцы встречались и с «Металлургом», который разгромил их 4:1. Верите, что на этот раз коллектив Олега Знарка хотя бы не проиграет? Этот рынок оценен в 1.36.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.85, Ф2(+1.5) — за 1.39;

• Ф2(-1.5) можно взять за 4.10, Ф1(+1.5) — за 1.21.

Команды встречались 12 октября и забросили на двоих пять шайб. Тотал больше 4.5 гола на предстоящую игру предложен с котировкой 1.70, ТМ 4.5 оценен в 2.15.

«Металлург» — одна из самых результативных команд КХЛ: за 19 игр закинула уже 63 шайбы (третий показатель в лиге). Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 гола идет за 2.26, ИТМ2 (2.5) — за 1.60.

Эти рынки на хозяев доступны за 1.84 и 1.90 соответственно.

Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Металлург» 19 октября 2022 года

«Ак Барс» в кризисе: команда проиграла шесть матчей подряд (три — не в основное время) и съехала на шестое место в Восточной конференции. Также казанцы мало забивают: по ходу неудачной серии лишь однажды забросили больше двух шайб за матч.

«Металлург» же выиграл три встречи подряд, в которых забросил 13 шайб. «Магнитка» в целом по сезону забивает 3.32 гола за игру. Казанцы же пропустили минимум три шайбы в четырех из последних шести матчей.

Рекомендуемая ставка: «Металлург» не проиграет за 1.63.