«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ 19 октября 2022 года
19 октября в 12-м туре чемпионата Англии состоится матч между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 21.30 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров во главе со Стюартом Аттуэллом. Посмотреть встречу в прямом эфире в России нельзя.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Ливерпуля» очень хорошие шансы набрать три очка. На победу команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 1.43, это приблизительно 69% вероятности исхода. На ничью выставлена котировка 5.20 (20%), на триумф «Вест Хэма» она еще больше — 7.40 (11%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха принесет выплату в 5200 рублей.
«Вест Хэм» не проигрывает пять матчей подряд во всех турнирах. Получится ли у него сдержать «Ливерпуль»? Вариант Х2 доступен за 3.00.
Эксперты считают, что команды легко пробьют «верх» по голам: ТБ 2.5 идет за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.60.
Обмен голами оценен котировкой 1.69, обратный исход — 2.17.
Исправится ли за провальную игру с «Сити» Дарвин Нуньес? Эксперты считают, что он наверняка забьет «Вест Хэму», коэффициент — 2.00.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят вот так:
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм»
Мохамед Салах здорово проявил себя в матче против «Сити» — забил единственный мяч и был очень нацелен на ворота Эдерсона. От него же стоит ждать гола в предстоящей встрече — египтянин в хорошей форме.
«Вест Хэм» — удобный для Мо соперник. В прошлом году он не забил «молотобойцам», зато до этого поражал их ворота в четырех играх подряд.
Рекомендуемая ставка: гол Салаха за 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1