Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ 19 октября 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 19 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Мохамед Салах.
Фото Global Look Press

19 октября в 12-м туре чемпионата Англии состоится матч между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 21.30 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров во главе со Стюартом Аттуэллом. Посмотреть встречу в прямом эфире в России нельзя.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 21:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Вест Хэм

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Ливерпуля» очень хорошие шансы набрать три очка. На победу команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 1.43, это приблизительно 69% вероятности исхода. На ничью выставлена котировка 5.20 (20%), на триумф «Вест Хэма» она еще больше — 7.40 (11%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха принесет выплату в 5200 рублей.

«Вест Хэм» не проигрывает пять матчей подряд во всех турнирах. Получится ли у него сдержать «Ливерпуль»? Вариант Х2 доступен за 3.00.

Эксперты считают, что команды легко пробьют «верх» по голам: ТБ 2.5 идет за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.60.

Обмен голами оценен котировкой 1.69, обратный исход — 2.17.

Исправится ли за провальную игру с «Сити» Дарвин Нуньес? Эксперты считают, что он наверняка забьет «Вест Хэму», коэффициент — 2.00.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят вот так:

  • победа «Ливерпуля» 2:0 — за 7.80;

  • 2:1 — за 8.00;

  • 1:0 — за 8.90.

Криштиану Роналду. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: Кейн и Сон зададут трепку команде Роналду?

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм»

Мохамед Салах здорово проявил себя в матче против «Сити» — забил единственный мяч и был очень нацелен на ворота Эдерсона. От него же стоит ждать гола в предстоящей встрече — египтянин в хорошей форме.

«Вест Хэм» — удобный для Мо соперник. В прошлом году он не забил «молотобойцам», зато до этого поражал их ворота в четырех играх подряд.

Рекомендуемая ставка: гол Салаха за 1.85.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
0
Читайте также
Бах призвал Запад отказаться от бойкотов. Шри-Ланка выступила за снятие санкций с России
Несколько стран бойкотируют конгресс FIG из-за России. Почему это глупо
Немцы посоветовали Бербок отправиться на фронт после жесткого заявления о России
Читатели «Гуаньча» «потеряли дар речи» после слов Бербок о России
В Запорожской области отбили попытку украинских войск захватить ЗАЭС
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 19 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости