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Сегодня, 21:15

Эксперты оценили шансы Промеса и Кварацхелии на «Золотой мяч» — 2023

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото Global Look Press

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» — 2022. В его победе, кажется, не сомневался никто: в прошедшем сезоне форвард стал победителем чемпионата Испании и Лиги чемпионов в составе бланкос, попутно выиграв выиграв гонку бомбардиров обоих турниров.

Получится ли у Бензема побороться за приз снова уже в 2023 году? И будет ли такой шанс у предыдущих обладателей «Мяча» — Лео Месси и Криштиану Роналду? Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ проанализировали (в России принимать ставки на «неспортивные» события запрещено), кто станет следующим обладателем престижной награды.

Криштиану Роналду. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: Кейн и Сон зададут трепку команде Роналду?

Они считают, что в тройке обязательно будут двое самых обсуждаемых футболистов планеты — Эрлинг Холанн и Кильян Мбаппе. Котировка на победу норвежца чуть ниже — 3.00, на француза — 4.00. Карим Бензема — третий в списке. Его возможный успех оценен в 6.00. Далее игроки следуют в таком порядке:

  • Неймар — 10.0;

  • Роберт Левандовски — 12.0;

  • Мохамед Салах — 12.0;

  • Садио Мане — 15.0;

  • Винисиус — 15.0;

  • Кевин де Брейне — 25.0;

  • Криштиану Роналду — 30.0;

  • Лео Месси — 30.0;

  • Хвича Кварацхелия — 50.0;

  • Квинси Промес — 500.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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