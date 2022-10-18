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«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: Кейн и Сон зададут трепку команде Роналду?

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 19 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Лондонцы смотрятся значительно интереснее манкунианцев.

В центральном матче 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом». Игра состоится в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток арбитра Саймона Хупера прозвучит в 22.15 по московскому времени. В России трансляция будет недоступна.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 22:15. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 19 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назвали фаворитом предстоящей встречи «МЮ». На его победу можно поставить с коэффициентом 2.50, что примерно 40% вероятности исхода. Успех «Тоттенхэма» доступен за чуть большие 2.85 (35%), ничья — за 3.60 (25%).

Прервут ли «шпоры» серию из трех поражений против манкунианцев? Вариант Х2 идет за 1.57.

Тотал больше 2.5 гола оценен котировкой 1.74, ТМ 2.5 — 2.17.

В последнем туре команды не обменялись голами с соперниками. На «обе забьют» коэффициент — 1.62, на «обе забьют — нет» — 2.30.

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В прошедшие выходные «Тоттенхэм» победил «Эвертон», в том числе благодаря удару Кейна с точки. Взять пенальти в предстоящей игре можно за 2.50, удаление — за 5.00.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о небольшом превосходстве хозяев:

  • ничья 1:1 идет за 6.80;

  • успех «МЮ» 2:1 — за 8.90.

  • 1:0 — за 9.40.

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз и анализ матча 12-го тура АПЛ 19 октября 2022 года

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему выделяется нестабильностью и неуверенной игрой: после разгромного поражения от «Сити» (3:6) случились три победы, но 1:0 и 3:2 с кипрской «Омонией» и 2:1 с разваливающимся «Эвертоном» — явно слишком скромные результаты для клуба, где играют Роналду и 100-миллионный Антони. А в прошедшие выходные манкунианцы вовсе не справились с «Ньюкаслом» и не забили даже один мяч (0:0).

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В целом «дьяволы» идут высоко как в АПЛ (пятое место), так и в группе ЛЕ (уступают только «Реал Сосьедаду»), но недовольство игрой и результативностью не утихает. В еврокубках команда Тен Хага отличилась всего шесть раз в четырех играх, в чемпионате — 13 раз в девяти встречах и имеет отрицательную разницу (-2). При этом индивидуальный тотал «МЮ» больше 1.5 мяча доступен за приемлемые 2.08.

У «Тоттенхэма» таких проблем, как у будущего соперника, нет: «шпоры» поравнялись наверху таблицы с «Сити» и забили уже 22 гола, лидируют в группе Лиги чемпионов. К тому же у лондонцев в порядке ярко выраженный лидер — Харри Кейн оформил пять мячей в последних шести встречах за клуб. Он при поддержке Сона должен доставить хозяевам массу проблем.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»

Хотя «Тоттенхэм» проиграл манкунианцам три последних матча, именно в данный момент команда Антонио Конте выглядит предпочтительнее соперника. Плюс сама фигура итальянского тренера сыграет немаловажную роль — всем известна его тактическая мудрость и гибкость.

Впрочем, для «МЮ» эта игра домашняя, и отсиживаться в обороне хозяева не станут. Хотя бы один раз они забить должны. Поэтому напрашивается вариант с обменом голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.62.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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