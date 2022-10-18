«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: Кейн и Сон зададут трепку команде Роналду?
В центральном матче 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом». Игра состоится в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток арбитра Саймона Хупера прозвучит в 22.15 по московскому времени. В России трансляция будет недоступна.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 19 октября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назвали фаворитом предстоящей встречи «МЮ». На его победу можно поставить с коэффициентом 2.50, что примерно 40% вероятности исхода. Успех «Тоттенхэма» доступен за чуть большие 2.85 (35%), ничья — за 3.60 (25%).
Прервут ли «шпоры» серию из трех поражений против манкунианцев? Вариант Х2 идет за 1.57.
Тотал больше 2.5 гола оценен котировкой 1.74, ТМ 2.5 — 2.17.
В последнем туре команды не обменялись голами с соперниками. На «обе забьют» коэффициент — 1.62, на «обе забьют — нет» — 2.30.
В прошедшие выходные «Тоттенхэм» победил «Эвертон», в том числе благодаря удару Кейна с точки. Взять пенальти в предстоящей игре можно за 2.50, удаление — за 5.00.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о небольшом превосходстве хозяев:
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз и анализ матча 12-го тура АПЛ 19 октября 2022 года
«Манчестер Юнайтед» по-прежнему выделяется нестабильностью и неуверенной игрой: после разгромного поражения от «Сити» (3:6) случились три победы, но 1:0 и 3:2 с кипрской «Омонией» и 2:1 с разваливающимся «Эвертоном» — явно слишком скромные результаты для клуба, где играют Роналду и 100-миллионный Антони. А в прошедшие выходные манкунианцы вовсе не справились с «Ньюкаслом» и не забили даже один мяч (0:0).
В целом «дьяволы» идут высоко как в АПЛ (пятое место), так и в группе ЛЕ (уступают только «Реал Сосьедаду»), но недовольство игрой и результативностью не утихает. В еврокубках команда Тен Хага отличилась всего шесть раз в четырех играх, в чемпионате — 13 раз в девяти встречах и имеет отрицательную разницу (-2). При этом индивидуальный тотал «МЮ» больше 1.5 мяча доступен за приемлемые 2.08.
У «Тоттенхэма» таких проблем, как у будущего соперника, нет: «шпоры» поравнялись наверху таблицы с «Сити» и забили уже 22 гола, лидируют в группе Лиги чемпионов. К тому же у лондонцев в порядке ярко выраженный лидер — Харри Кейн оформил пять мячей в последних шести встречах за клуб. Он при поддержке Сона должен доставить хозяевам массу проблем.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»
Хотя «Тоттенхэм» проиграл манкунианцам три последних матча, именно в данный момент команда Антонио Конте выглядит предпочтительнее соперника. Плюс сама фигура итальянского тренера сыграет немаловажную роль — всем известна его тактическая мудрость и гибкость.
Впрочем, для «МЮ» эта игра домашняя, и отсиживаться в обороне хозяева не станут. Хотя бы один раз они забить должны. Поэтому напрашивается вариант с обменом голами.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.62.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1