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Петр Ян — Шон О`Мэлли: Беспощадный идет за трилогией со Стерлингом

Прогноз и ставка на бой UFC Петр Ян — Шон О`Мэлли 22 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Петр Ян.
Фото Global Look Press
В случае победы россиянин снова сразится за пояс.

22 октября на UFC 280 в трехраундовом поединке схлестнутся атлет из России Петр Ян и американец Шон О`Мэлли. Бойцовский вечер начнется в 17.00 по московскому времени на «Этихад Арене» в Абу-Даби, Ян и О'Мэлли выйдут в клетку не раньше 21.00 мск.

Где смотреть трансляцию боя Петр Ян — Шон О`Мэлли?

В прямом эфире поединок можно будет посмотреть в 21.00 мск на сайте matchtv.ru. Весь кард покажут телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass, старт трансляции — в 17.00 мск.

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Петр Ян

В апреле Беспощадный проиграл решением чемпионский бой против заклятого врага — Алджамейна Стерлинга. Это стало серьезным ударом, поскольку Петр считался фаворитом, а побеждать было необходимо, ведь Стерлинг до этого отнял у него пояс исключительно благодаря несчастному случаю — ошибке россиянина. Но Ян так и не доказал, что если бы не случайное нарушение правил, то пояс и после первой встречи остался бы за ним. Это очень тяжелое наследие, которое наверняка давит на бойца.

Несмотря на поражение от Стерлинга, Ян остается, без сомнения, топовым бойцом с набором важных и крутых умений. Петр отлично боксирует — семь побед он одержал нокаутами. А еще достаточно выносливый — продержаться все три раунда до решения, если потребуется, он сможет. Но, с учетом его опыта, закончить дело россиянин сможет даже раньше. Неудивительно, что букмекерская компания БЕТСИТИ считает Яна фаворитом боя — поставить на его успех можно за 1.31, это примерно 76% вероятности исхода.

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Шон О`Мэлли

Сахарок ярко проявил себя в UFC и получил неофициальное признание как один из лучших ударников дивизиона (ему даже принадлежит рекорд по выброшенным за бой значимым ударам), но на данный момент считать Шона фаворитом против бойцов топ-5 рано. У него мало опыта, несмотря на то что бьется он примерно столько же, сколько и Ян.

Дело в оппозиции — или менеджеры так берегут Шона, или ему так не доверяют в организации, но соперники у Сахарка были так себе. Отсюда довольно низкое место в рейтинге: Шон не входит даже в топ-10 дивизиона, в то время как Петр плотно засел среди лучших.

У О`Мэлли есть преимущество — антропометрия. Американец выше, у него длиннее руки, и он сможет чаще доставать до соперника. Но все это может нивелироваться опытом Беспощадного, плюс россиянин и сам отличный боксер — поэтому Шона аналитики считают андердогом встречи. Поставить на его победу можно за 3.50, или 23% вероятности.

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Возможна ли ничья?

Ни Шон, ни Петр ранее не завершали бои «миром». Так что шанс на ничью минимальный, эксперты оценили его котировкой 69.0 (1%).

Петр Ян
UFC
ММА
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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