Петр Ян — Шон О`Мэлли: Беспощадный идет за трилогией со Стерлингом
22 октября на UFC 280 в трехраундовом поединке схлестнутся атлет из России Петр Ян и американец Шон О`Мэлли. Бойцовский вечер начнется в 17.00 по московскому времени на «Этихад Арене» в Абу-Даби, Ян и О'Мэлли выйдут в клетку не раньше 21.00 мск.
Где смотреть трансляцию боя Петр Ян — Шон О`Мэлли?
В прямом эфире поединок можно будет посмотреть в 21.00 мск на сайте matchtv.ru. Весь кард покажут телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass, старт трансляции — в 17.00 мск.
Петр Ян
В апреле Беспощадный проиграл решением чемпионский бой против заклятого врага — Алджамейна Стерлинга. Это стало серьезным ударом, поскольку Петр считался фаворитом, а побеждать было необходимо, ведь Стерлинг до этого отнял у него пояс исключительно благодаря несчастному случаю — ошибке россиянина. Но Ян так и не доказал, что если бы не случайное нарушение правил, то пояс и после первой встречи остался бы за ним. Это очень тяжелое наследие, которое наверняка давит на бойца.
Несмотря на поражение от Стерлинга, Ян остается, без сомнения, топовым бойцом с набором важных и крутых умений. Петр отлично боксирует — семь побед он одержал нокаутами. А еще достаточно выносливый — продержаться все три раунда до решения, если потребуется, он сможет. Но, с учетом его опыта, закончить дело россиянин сможет даже раньше. Неудивительно, что букмекерская компания БЕТСИТИ считает Яна фаворитом боя — поставить на его успех можно за 1.31, это примерно 76% вероятности исхода.
Шон О`Мэлли
Сахарок ярко проявил себя в UFC и получил неофициальное признание как один из лучших ударников дивизиона (ему даже принадлежит рекорд по выброшенным за бой значимым ударам), но на данный момент считать Шона фаворитом против бойцов топ-5 рано. У него мало опыта, несмотря на то что бьется он примерно столько же, сколько и Ян.
Дело в оппозиции — или менеджеры так берегут Шона, или ему так не доверяют в организации, но соперники у Сахарка были так себе. Отсюда довольно низкое место в рейтинге: Шон не входит даже в топ-10 дивизиона, в то время как Петр плотно засел среди лучших.
У О`Мэлли есть преимущество — антропометрия. Американец выше, у него длиннее руки, и он сможет чаще доставать до соперника. Но все это может нивелироваться опытом Беспощадного, плюс россиянин и сам отличный боксер — поэтому Шона аналитики считают андердогом встречи. Поставить на его победу можно за 3.50, или 23% вероятности.
Возможна ли ничья?
Ни Шон, ни Петр ранее не завершали бои «миром». Так что шанс на ничью минимальный, эксперты оценили его котировкой 69.0 (1%).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1