В субботу нас ждет важнейший финал Игр в Токио — мужской волейбол

Олимпийские игры-2020. Волейбол.

Мужчины. Финал.

Франция — Россия. 15:15 (мск)

Во Франции сейчас творится сумасшествие. Их игровики делают что-то невероятное. Страну ждут сразу четыре олимпийских финала в очень рейтинговых видах:

— гандболистки в воскресенье сразятся за золото с Россией;

— у гандболистов финал с Данией;

— в баскетболе предстоит решающая битва с США;

— а тут еще мужской волейбол.

Последнее — самое неожиданное. Потому что французы на Олимпиаду-то пробились чудом. Первую попытку отобраться в Токио они провалили — их отодвинули поляки. Во второй (она же была последним шансом) прошли на грани. В европейской квалификации «Трехцветные» в группе проиграли Болгарии и Нидерландам — и в плей-офф вышли с горем пополам.

Уже там только на тай-брейке дожали Словению. При этом Германию, правда, в битве за единственную оставшуюся путевку переиграли уверенно.

Волшебник Нгапет

Еще французы никогда прежде не занимали на Олимпийских играх места выше восьмого. Да и то было еще в Сеуле-1988. А в Токио-2020 они начали с поражений от США и Аргентины. И не обыграй они Россию — не вышли бы из группы.

Однако уже в плей-офф, куда команда Лорана Тилли попала с четвертого места, грянула сенсация. Нгапет и Ко сенсационно отправили домой победителей двух последних чемпионатов мира поляков. А потом взяли реванш у аргентинцев за 2:3 в группе.

И теперь они — в финале.

На самом деле такой соперник — самое опасное, что только может быть. Они уже перепрыгнули все исторические барьеры и впервые будут на пьедестале. На французов теперь совершенно ничего не давит. Они будут играть в удовольствие. Кайфовать. За поражение, даже разгромное, им в стране никто не скажет и слова. Для Франции они уже национальные герои. Парни будут раскрепощены на сто процентов.

А когда на французов ничего не давит, они могут показывать запредельные вещи. Космос. Нгапет так просто превращается в волшебника.

Задача — задавить французов психологически

От России же все ждут победы. Тем более после такого невообразимого полуфинала с Бразилией. На него ушло очень много эмоций. Тогда как французы, кстати, провели свою игру куда спокойнее.

Но преимущество наших — в характере. Россия ментально сильнее. Сколько раз французы феерили на предварительных стадиях, а в матчах, где шла игра на нервах, вся магия куда-то пропадала. Даже с Олимпиадами эта история прослеживается. Вот в отборе на Рио-2016 они легко переиграли нас в группе, но в финале получили законные 1:3.

Команда Туомаса Саммелвуо доказала здесь, что у нее-то с умением переламывать даже проигранные матчи все в порядке. И задача России в финале — задавить французов психологически. Не дать им вздохнуть. Не испугаться куража, с которым соперник выйдет вначале. Уверен, что если удастся с самого начала матча осадить Нгапета c Патри, то дальше все пойдет исключительно по российскому сценарию.