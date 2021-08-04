Российские волейболистки в Токио: поражение, за которое не стыдно

Взгляд обозревателя «СЭ» на выступление женской сборной ОКР на Играх-2020.

...А как хорошо все начиналось!

В первой партии россиянки не оставили грозным соперницам ни единого шанса. Все работало как часы. Подачи Воронковой, Федоровцевой и остальных регулярно сбивали бразильянок с приема. Сами же мы этот элемент выполняли на отлично, позволяя связующей Старцевой завязывать комбинации любой степени сложности, — и как итог либо гвозди в противоположную сторону площадки вбивали Королева с Фетисовой, либо Гончарова, Федоровцева или Воронкова результативно атаковали на разорванном (в лучшем для южноамериканок случае) блоке.

То же самое наблюдалось и в начале второго сета. А вот дальше... Дальше Бразилия, словно удав, медленно, но верно начала сжимать кольца на шее нашей команды. Только удав этот не спокойный, а крайне эмоциональный и куражистый — поймав свою волну на этом отрезке матча, желто-зеленые не упустили ее, по сути, до решающего розыгрыша в четвертой партии.

Кто-то скажет, мол, а что вы хотите? Бразильянки — явный фаворит не только четвертьфинала, но и всего олимпийского турнира. Они на втором месте в рейтинге ФИВБ (383 очка), мы — на пятом (298). Все так, все верно: победа сборной ОКР стала бы чем-то сродни эпическим трем секундам в Мюнхене, сенсационному успеху «Красной машины» в первой встрече Суперсерии-72 или триумфу Гуса Хиддинка и его футболистов в 1/4 финала Евро-2008 против Голландии.

Но от этого менее обидным поражение волейболисток в Токио не становится. У нас были шансы! И никто не переубедит меня в обратном. Что же пошло не так?

Объясню как кандидат в мастера спорта еще СССР, выступавший на профессиональном уровне и много повидавший в этой игре. Которая, на самом деле, при всей внешней сложности и стремительности (на решение на площадке есть доли секунды) удивительно проста.

Начинается все с подачи и приема — как дважды два четыре. Как уже говорил, на протяжении полутора партий у России с этим наблюдался полный порядок — отсюда и уверенность в своих силах, и комфортный для нас счет на табло. А вот потом не то чтобы отрезало, нет, — но стало гораздо хуже. Старцева могла сколько угодно героически метаться по прямоугольнику и за его пределами в поисках наилучшего адресата для передач, но на выходе он в подавляющем большинстве случаев оказывался в четвертой зоне — больше просто некуда. А там уже ждали довольные своими классными подачами две, а то и три соперницы. Могу ошибаться, но мне показалось, что если наши с середины второго сета доводили до связки удобно один раз из шести-семи, то у Бразилии это получалось чуть ли не дважды из трех попыток.

Далее тоже все как по писаному: мы с трудом пробивались через частокол рук на сетке, плюс южноамериканки начали регулярно подтаскивать «мусорные» мячи рядом с полом, а атаки проводили на рваном блоке россиянок. Плюс ключевые эпизоды, эти «микроны» четвертьфинала при качелях и гонке ноздря в ноздрю, чаще оставались за бразильянками. В этом плане показательно очко, заработанное ими перед матч-болом, — 24-е в четвертом сете. На нашу сторону шел банальный переброс, но девушки оказались к нему не готовы. На таком уровне подобное оппоненты не прощают!

Но даже при этом команда Бузато долго оставалась на плаву усилиями, прежде всего, Федоровцевой, Королевой и Воронковой — эти девушки если не мировой топ-уровень здесь и сейчас, то совсем недалеко от него.

А вот у Бразилии, легко и совершенно без потери качества менявшей волейболисток разных амплуа, у которых не пошло, таковых — почти весь состав. Длина скамейки — тоже важнейший фактор, и он, увы, в среду был не в нашу пользу.

Но я далек от того, чтобы кидать в россиянок и их тренерский штаб камни после выступления в Токио. В их волейболе есть главное, то, что сработает в будущем, если не теперь. Характер. Страсть. Воля. Горящие, а не потухшие глаза. По большому счету провал на Олимпиаде у девушек случился только однажды — 0:3 с Италией, кстати, завершившей свой турнирный путь на одной стадии с нами после поражения от Сербии. В остальных матчах мы бились. И бились достойно!

Нужно обязательно сохранить такой настрой в дальнейшем. Плюс поработать над основополагающими элементами, прибавить в стабильности и выделить одного-двух непререкаемых лидеров (отличные кандидатуры — те же Федоровцева с Воронковой) из набора классных мастеров.

И тогда мы обязательно скоро услышим гимн России в честь первого места на каком-нибудь крупном волейбольном форуме.