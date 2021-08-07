Волейболистка, пойманная на допинге, получит медаль Олимпиады? Бразильянка не нарушала в Токио никаких правил

Тандара Кайшета сыграла в олимпийском турниры после положительной пробы на остарин, но ее вины в этом, вроде бы, нет.

Волейболистка олимпийской сборной Бразилии Тандара Кайшета, высланная из Токио после положительной пробы на допинг, претендует на медаль Игр-2020. Накануне бразильянки, уже без своей скандальной диагональной, обыграли в полуфинале кореянок, и теперь точно получат медали, независимо от результата своего золотого поединка со сборной США. Это значит, что Тандара теоретически может получить награду Олимпиады. Это точно произойдет, если спортсменку оправдают (Кайшета сыграла в Токио 6 матчей из 8). В случае наказания все будет зависеть от вердикта трибунала, но и здесь есть варианты.

Препарат, на котором попадались Слепцова и Поветкин

Управление допинг-контроля Бразилии вчера сообщило, что в пробе Тандары обнаружен остарин. 32-летняя волейболистка сдала злополучный тест еще 7 июля на предолимпийских сборах, но информация о том, что ее проба дала положительный результат на допинг, стала известна только 6 августа, после чего волейболистка была исключена из сборной и отправлена домой. Допинг-тесты, которые брали у спортсменки в Токио, оказались отрицательными. Адвокаты Тандары утверждают, что допинг попал в организм Кайшеты в результате употребления некачественного препарата, одобренного Конфедераций волейбола Бразилии. Сначала появилась информация, что лекарство, которое пила волейболистка, предназначалось для коррекции менструального цикла. Но, согласно новой версии защиты, виновата загрязненная биодобавка экдистерон, которая уже стала причиной неприятностей у многих спортсменов, в том числе российских.

Теоретически смысл употребления именно остарина у Тандары был. Считается, что это лекарство помогает увеличить мышечную массу на фоне сжигания жира, а спортсменка сильно поправилась во время коронавирусного карантина и активно сгоняла вес. Вообще, запрещенный в спорте препарат остарин относится к классу селективных модуляторов андрогенных рецепторов. Конечная цель его намеренного приема — как правило повышение уровня тестостерона и адреналина в организме. Ранее в его использовании уличали таких известных российских спортсменов как боксер Александр Поветкин и биатлонистка Светлана Слепцова. Поветкин добился снижения наказания до минимального из-за очень низкого уровня препарата в своей пробе.

Александр Поветкин. Фото Instagram

Показательным в этом отношении было дело российской бегуньи Екатерины Высоцкой. В 2019 году она сумела доказать, что запрещенный препарат попал в ее организм через некачественную биологически активную добавку экдистерон. Поведенный в лаборатории анализ показал, что в упаковке БАД, которую купила Высоцкая, содержался неупомянутый на описании допинг. Временно отстранение с Екатерины было снято. Теперь по этому же пути, видимо, попытаются пройти адвокаты бразильской волейболистки. И, конечно, они будут настаивать, чтобы их подопечная, которая является олимпийской чемпионкой Лондона-2012, получила награду и за Токио-2020.

Героя ждет награда?

Если бы Тандара получила травму в четвертьфинале с россиянками и не вышла бы в Токио на оставшиеся два матча, тогда ей вручили бы медаль Олимпиады-2020 без всяких вопросов. Но сейчас в этом деле появляются нюансы. Во-первых, очевидно, что нет никакой вины самой волейболистки и руководства сборной Бразилии в том, что спортсменка с положительным тестом на допинг выступала на Играх. Транспортировка пробы и тестирование заняли почти месяц — никто не мог знать о «криминале» заранее. Поэтому вопрос о пересмотре результатов матчей, в которых принимали участие Кайшета (в том числе и в четвертьфинале против России), подниматься не будет. Тем более, что антидопинговые правила в командных вида спорта говорят, что это возможно только в случае, если на допинге попалось более одного спортсмена.

Во-вторых, если будет признана вина Тандары, то ключевым станет вопрос о дате начала дисквалификации. Это может быть 7 июля — дата сдачи положительного теста (и тогда волейболистка точно мимо олимпийской медали), либо 6 августа — дата отстранения (и тут адвокатам можно будет побороться). Если волейболистка не будет полностью оправдана, то вручение ей медали Токио-2020 гарантирует скандал, так что антидопинговые инстанции сделают все возможное, чтобы дисквалифицировать подозреваемую с 7 июля. Но в суде возможно всякое. И тут ключевым будет вопрос содержания допинга в пробе спортсменки (информации от этом пока нет). Если процент окажется низким, оправдание более чем вероятно, и тогда все вопросы про медаль отпадут сами собой.

Инцидент с Тандарой — седьмое допинговое дело с начала Игр-2020. Правда, непосредственно на Олимпиаде попались только два легкоатлета — кениец Марк Одиамбо и Беник Абрамян из Грузии, у которых в Токио нашли стероиды. Швейцарский барьерист Карим Хуссейн был отстранен за никетамид после начала Игр, но не успел приехать в Японию. Нигерийка-спринтер Блессинг Окагбаре выступила в Токио в предварительных забегах на 100 метров, но потом узнала, что еще дома сдала положительный тест на гормон роста. Австралийский наездник Джейми Кермонд успел сесть на самолет, летящий на Олимпиаду, но этот самый момент национальная федерация конного спорта отстранила спортсмена за кокаин. Ну, и украинка Юлия Елистратова перед стартом соревнований по триатлону подучила бан за ЭПО, найденный у нее еще в июньской пробе.