Главный тренер женской сборной России после поражения от Бразилии подвел итоги турнира.

Сборная России проиграла Бразилии (1:3) в четвертьфинале Олимпийских игр — и покидает олимпийский турнир.

— Заканчивать турнир уже сейчас — очень обидно, — сказал Серджио Бузато. — Начали мы очень здорово. Команда была хорошо готова и физически, и тактически. А потом Зе Роберто поменял диагональ. И в двух-трех ситуациях тоже делает точечные замены. У них получше заиграла вторая нападающая, начало получаться у связки — и мы стали ошибаться.

У нас был экзамен с Бразилией

— Можно сказать, что нам не хватило глубины состава? Никто из выходящих на замену в Токио не усиливал.

— Здесь были лучшие игроки России. Мы пробовали менять. И все хотели показать себя... Но нам всем нужно больше работать.

Вот первый сет. Они сделали нам пять скидок! Игра с Бразилией — это всегда очень хорошая школа. Мы пытались работать с их блоком, но результат — 1:3.

— Это объективно?

— Думаю, объективно. Но вместе с тем объективно и то, что мы хотели выиграть Олимпиаду. И Корея хочет. Вот объективно они обыграли Турцию? Сами ответьте. Но они в полуфинале.

У нас тоже были хорошие шансы выиграть у турчанок.

— Чего не хватило?

— Каждый день — отдельная история со множеством нюансом. Вот здесь у нас все игры были рано утром, а у Бразилии — вечером. И сегодня игра — вечером. Вы можете сказать, что это не важно, но при 22:22 неважных моментов не бывает.

У нас был экзамен с Бразилией. Которая последние пять лет всегда на подиумах и в финалах. Мы — не готовы. Я не готов. Кто знает, может быть, если бы выиграли тай-брейк у Турции, потом выиграли бы эту Олимпиаду. Но мы оказались не готовы к той победе. Технически и психологически.

На Олимпиаде нужно играть сердцем

— Где место России в мировой волейбольной иерархии сейчас?

— Моя задача — повышать его. Перед стартом вряд ли мы могли записывать себе победы против Китая и США. Но это — Олимпиада. Здесь нужно играть сердцем.

— Какие перспективы видите у женского российского волейбола?

— Федоровцева — звезда. Для нее эта Олимпиада — очень большой опыт. И она отыграла здесь с первой и до последней минуты. Есть Смирнова, Лазарева, Полина Матвеева. Хорошие девочки в сборных до 17 и до 19 лет. И мы должны работать над их плавной подводкой к основной команде.

Вся сборная — пирамида. Когда внизу есть хорошее основание, возможен пик результатов наверху. Но если пирамида наоборот — все будет очень проблематично.

— Себе как тренеру какую оценку ставите?

— Не знаю. Пока сложно сказать. Может быть, уже в Москве, на пресс-конференции, я все подробно расскажу. Но прямо сейчас — сложно. Я очень устал.

— Вы остаетесь в сборной?

— Это решать федерации. Я бы хотел, но уже не от меня все зависит.