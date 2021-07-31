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Женская сборная России по волейболу вышла в плей-офф Олимпиады

06:41
Женская сборная России обыграла США на Олимпиаде и вышла в плей-офф. Фото volleyballworld.com
Женская сборная России обыграла США на Олимпиаде и вышла в плей-офф. Фото volleyballworld.com
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Сборная России гарантировала себе участие в плей-офф волейбольного турнира на Олимпийских играх. В субботу, 31 июля, россиянки уверенно переиграли США (3:0).

Сборная России одержала третью победу в четырех матчах на турнире и вышла в 1/4 финала.

Турнирная таблица группы B (положение на 31 июля)

1. Италия — 9 очков, сеты 9-1
2. Россия — 8, 9-5
3. США — 8, 9-5
4. Турция — 4, 6-6
5. Китай — 1, 2-9
6. Аргентина — 0, 0-9

В группе у сборной России остался один матч. В понедельник, 2 августа, россиянки сыграют против Турции. Игра начнется в 8.20 по московскому времени.

Олимпиада, волейбол, женщины: расписание и результаты матчей России

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события