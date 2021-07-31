Женская сборная России по волейболу вышла в плей-офф Олимпиады

Сборная России гарантировала себе участие в плей-офф волейбольного турнира на Олимпийских играх. В субботу, 31 июля, россиянки уверенно переиграли США (3:0).

Сборная России одержала третью победу в четырех матчах на турнире и вышла в 1/4 финала.

Турнирная таблица группы B (положение на 31 июля)

1. Италия — 9 очков, сеты 9-1

2. Россия — 8, 9-5

3. США — 8, 9-5

4. Турция — 4, 6-6

5. Китай — 1, 2-9

6. Аргентина — 0, 0-9

В группе у сборной России остался один матч. В понедельник, 2 августа, россиянки сыграют против Турции. Игра начнется в 8.20 по московскому времени.

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