Олимпиада, волейбол, женщины: расписание и результаты матчей России
На предварительном этапе 12 команд разбиты на две группы и проводят по матчу с каждым соперником. Четыре лучших из каждой шестерки выходят в плей-офф и играют на вылет с четвертьфинала.
Соперники сборной России — Италия, Аргентина, Китай, США и Турция.
Олимпийские игры 2020. Токио, Япония. Волейбол. Женщины
Расписание и результаты матчей сборной России (время московское)
Группа B
25 июля, воскресенье
03.00. Россия — Италия
27 июля, вторник
03.00. Россия — Аргентина
29 июля, четверг
10.25. Китай — Россия
31 июля, суббота
05.05. США — Россия
2 августа, понедельник
08.20. Россия — Турция
Турнирная таблица группы B
Положение команд появится после первого игрового дня
Плей-офф: даты и время матчей
1/4 финала — 4 августа, среда. 03.00, 07.00, 11.00, 15.30.
1/2 финала — 6 августа, пятница. 07.00, 15.00.
Матч за 3-е место — 8 августа, воскресенье. 03.00.
Финал — 8 августа, воскресенье. 07.30.
Матчи Олимпиады по волейболу показывают Первый канал, телеканал «Россия» и «Матч ТВ».
Волейбол на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей, даты и время начала игр, турнирные таблицы и плей-офф в мужском турнире на Олимпийских играх в Токио 2021
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