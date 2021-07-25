Олимпиада, волейбол, женщины: расписание и результаты матчей России

Групповой раунд олимпийского турнира у женщин: календарь игр сборной России.

На предварительном этапе 12 команд разбиты на две группы и проводят по матчу с каждым соперником. Четыре лучших из каждой шестерки выходят в плей-офф и играют на вылет с четвертьфинала.

Соперники сборной России — Италия, Аргентина, Китай, США и Турция.

Олимпийские игры 2020. Токио, Япония. Волейбол. Женщины

Расписание и результаты матчей сборной России (время московское)

Группа B

25 июля, воскресенье

03.00. Россия — Италия

27 июля, вторник

03.00. Россия — Аргентина

29 июля, четверг

10.25. Китай — Россия

31 июля, суббота

05.05. США — Россия

2 августа, понедельник

08.20. Россия — Турция

Положение команд появится после первого игрового дня

Плей-офф: даты и время матчей

1/4 финала — 4 августа, среда. 03.00, 07.00, 11.00, 15.30.

1/2 финала — 6 августа, пятница. 07.00, 15.00.

Матч за 3-е место — 8 августа, воскресенье. 03.00.

Финал — 8 августа, воскресенье. 07.30.

Матчи Олимпиады по волейболу показывают Первый канал, телеканал «Россия» и «Матч ТВ».

Волейбол на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей, даты и время начала игр, турнирные таблицы и плей-офф в мужском турнире на Олимпийских играх в Токио 2021