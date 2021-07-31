Российские волейболистки обыграли США на Олимпиаде

Женская сборная России обыграла США (3-0) в матче групповой стадии турнира по волейболу на Олимпийских играх.

Российские волейболистки одержали три победы в четырех встречах и гарантировали себе выход в плей-офф.

В группе у сборной России остался матч против Турции. Игра состоится 2 августа и начнется в 8.20 по московскому времени.

Олимпийские игры

Волейбол

Женщины

Группа B

США — Россия — 0:3 (20:25, 12:25, 19:25)

Олимпиада, волейбол, женщины: расписание и результаты матчей России