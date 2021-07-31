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Российские волейболистки обыграли США на Олимпиаде

06:35
Женская сборная России обыграла США на Олимпиаде и вышла в плей-офф. Фото volleyballworld.com
Женская сборная России обыграла США на Олимпиаде и вышла в плей-офф. Фото volleyballworld.com
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Женская сборная России обыграла США (3-0) в матче групповой стадии турнира по волейболу на Олимпийских играх.

Российские волейболистки одержали три победы в четырех встречах и гарантировали себе выход в плей-офф.

В группе у сборной России остался матч против Турции. Игра состоится 2 августа и начнется в 8.20 по московскому времени.

Олимпийские игры

Волейбол

Женщины

Группа B

США — Россия — 0:3 (20:25, 12:25, 19:25)

Олимпиада, волейбол, женщины: расписание и результаты матчей России

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события