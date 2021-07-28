Российские теннисисты едины во взгляде на главное событие дня.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Теннис. Микст

Парный разряд. 1-й круг

Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев (Россия) — Дарья Юрак/Иван Додиг (Хорватия) — 5:7, 6:4, 11:9

Хорошая новость в том, что Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев с победы стартовали в миксте на олимпийском турнире. Плохая — что играют россияне практически без подготовки, и шансы на медаль в такой ситуации не стоит переоценивать. Вечером сложного дня в парке Ариаке в Токио наша пара подвела итоги своего выступления и на фоне сухой грозы в небе высказалась о главном событии дня — пикировке Даниила Медведева и чилийского журналиста Себастьяна Варела Намиаса.

Сухая гроза над кортами в Токио. Ждём новых отмен и переносов завтра? pic.twitter.com/k2L2PgQ0Pi — Lublineс93 (@Lublinec931) July 28, 2021

Играли с чистого листа

— Снова валидольный матч от вас, теперь уже вместе. Насколько тяжело было настроиться после битвы с Бенчич, Анастасия?

— Непросто, но хотелось выиграть микст. Настроилась как на новый турнир и постаралась забыть одиночку. Но я выложилась в ней на 100%, сделала все что могла. Не сложилось — что ж теперь сделаешь?

— Физически как себя чувствуете?

— Нормально, несмотря на два матча подряд. Хотя на одиночке сложно было, очень жарко, но собралась.

— Во втором сете вам прямо тянуть приходилось.

— Вообще за Андрюху приходилось играть! (Смеется.) Шутка. Да, иногда приходилось, я считаю, хорваты сегодня очень здорово играли. У меня нет такого опыта игры в миксте. Где-то мы вяло начали, хоть и вели с брейком, но потом упустили. Играли с чистого листа, без домашних заготовок. Тренировки — это другое. В матче нервы, все меняется. Мы играли один микст на тренировке и все.

— Здесь последний шанс на медаль. Настрой особый?

Павлюченкова: — Есть такое, наверное.

Рублев: — Конечно, это же медаль все-таки. С другой стороны, статус такой же что у медали в одиночке, что в миксте — такой же олимпийский призер или чемпион. Так что скорее играем так же, как и одиночку, без особенностей.

Спокойно реагируем на вопросы о флаге

— Один из главных моментов дня — вопрос чилийского журналиста Даниилу Медведеву про «клеймо русских обманщиков». Даня в ответ попросил выгнать журналиста с Олимпиады. Поддерживаете его реакцию?

Рублев: — А какая формулировка вопроса?

— Человек долго его пытался сформулировать, но примерно «чувствуете ли на себе клеймо русских обманщиков?»

— Это в каком плане?

— На флаг ОКР намекают.

— А как мы с этим связаны?

Анастасия: — Я поддержу его в этой реакции.

Рублев: — Я, наверное, отвечу более демократично, что ли. Что мы никак в этом не замешаны. Это вообще моя первая Олимпиада. Нас постоянно проверяют на допинг, в дни Игр постоянно тестируют. Я не знаю, что там было, я в начале карьеры.

Толпа иностранцев на подходе Медведева. Чилиец-оппонент Даниила — слева в большой белой маске и футболке. pic.twitter.com/vkDLhTlCSP — Lublineс93 (@Lublinec931) July 28, 2021

— Как относитесь к тому, что здесь нельзя пронести флаг на трибуны даже?

Рублев: — Понятное дело, что очень сильно хочется. Но и Настя, и я знаем, где мы родились, за какую страну играем, и все, кто нас смотрит, тоже знают. И даже по нашей олимпийской эмблеме понятно, какой здесь флаг, что за страна. По крайней мере я не ощущаю какого-то особого статуса. И ROC тоже все знают, как переводится.

Павлюченкова: — То же самое. Нет чувства, что мы под белым флагом. Лично я играю за медаль, для себя. Понятно, мы играем для страны, но в большую очередь — за себя.

Рублев: — А выиграть медаль, когда нельзя вслух сказать о своей стране, это вдвойне приятно. Двойной бонус.

Павлюченкова: — Согласна.

— Можно сказать, что вас достали вопросы на тему прошлых проблем, флага?

Павлюченкова: — Абсолютно нет. Вы первый, кто спросил.

Рублев: — Меня раза четыре спросили. И наши, и иностранцы. Мы спокойно реагируем.

— По рекомендациям ОКР? Если их читали.

Рублев: — Не, я вообще не читал.