Российская теннисистка Елена Веснина поблагодарила болельщиков за поддержку на Олимпиаде в Токио.

«Лучшая команда. Я вас всех люблю! Спасибо всем болельщикам за вашу поддержку», — написала Веснина в Instagram.

1 августа Веснина и Аслан Карацев уступили в финале микста на Олимпиаде еще одной российской паре Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 11:13.