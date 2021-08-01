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Веснина поблагодарила болельщиков за поддержку на Олимпиаде в Токио

23:40
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Российская теннисистка Елена Веснина поблагодарила болельщиков за поддержку на Олимпиаде в Токио.

«Лучшая команда. Я вас всех люблю! Спасибо всем болельщикам за вашу поддержку», — написала Веснина в Instagram.

Публикация от Elena Vesnina (@vesnushka86)

1 августа Веснина и Аслан Карацев уступили в финале микста на Олимпиаде еще одной российской паре Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 11:13.

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