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Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку на Олимпиаде в Токио

20:49
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Российский теннисист Карен Хачанов высказался о своем результате на Олимпиаде в Токио и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Для меня большая гордость участвовать в Олимпийских играх в первый раз в моей жизни. Всю неделю я бился за свою страну, за свою семью, за свою команду и сделал все, что мог.

Конечно, тот факт, что я был так близок к золотой медали оставляет свой болезненный отпечаток в моей душе. Несмотря на это, я горжусь тем, что смог дойти до самого финала и принести в зачет своей страны еще одну серебряную медаль.

Спасибо всем, кто верил в меня и поддерживал всю неделю», — написал Хачанов в Instagram.

1 августа Хачанов проиграл немцу Александру Звереву (3:6, 1:6) в финале одиночного разряда на Олимпиаде в Токио.

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