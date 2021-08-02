Теннисист Карен Хачанов прокомментировал обвинения в адрес российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Весь негатив, который складывается вокруг российских атлетов... Хочется, чтобы это все уже поскорее закончилось, потому что это невыносимо. Эти разговоры — политическая фигня, которая происходит достаточно давно. У меня все чисто, я четко это знаю. Несколько лет назад у меня был рекорд среди теннисистов, 36 или 38 проб за год. Я могу обнародовать свои пробы, мне нечего скрывать», — приводит слова Хачанова «Московский комсомолец».

1 августа Хачанов проиграл немцу Александру Звереву (3:6, 1:6) в финале одиночного разряда на Олимпиаде в Токио.