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Песков отметил достойное поведение Медведева в ответ на провокацию на Олимпиаде

15:07
Дмитрий Песков. Фото AFP
Дмитрий Песков. Фото AFP
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандальную ситуацию с теннисистом Дмитрием Медведевым и чилийским журналистом на Олимпиаде в Токио.

«Это вопрос, сопоставимый с оскорблением. Медведев ответил достойно», — сказал Песков РБК.

После матча один из журналистов задал ему вопрос о «клейме мошенников» у российских спортсменов. Медведев вместо ответа призвал выгнать корреспондента с Олимпийских игр.

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Олимпиады после победы над итальянцем Фабио Фоньини.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/610139329a79471a4c08d30b?from=newsfeed

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Иван Шитик все материалы автора

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