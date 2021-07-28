Песков отметил достойное поведение Медведева в ответ на провокацию на Олимпиаде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандальную ситуацию с теннисистом Дмитрием Медведевым и чилийским журналистом на Олимпиаде в Токио.

«Это вопрос, сопоставимый с оскорблением. Медведев ответил достойно», — сказал Песков РБК.

После матча один из журналистов задал ему вопрос о «клейме мошенников» у российских спортсменов. Медведев вместо ответа призвал выгнать корреспондента с Олимпийских игр.

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Олимпиады после победы над итальянцем Фабио Фоньини.