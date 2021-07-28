Медведев и Джокович звонили в ITF по поводу переноса матчей на Олимпиаде из-за жары

Сербский теннисист Новак Джокович в разговоре с журналистами по итогам дня на олимпийском турнире в Токио поддержал решение организаторов перенести старт игр с 11 на 15 часов (по японскому времени). По его словам, об этом просили все теннисисты.

— Сегодня звонили в ITF я, Медведев, Зверев, другие теннисисты, которые вышли в четвертьфинал, тоже поддержали обращение. Мы не хотим, чтобы повторялись ситуации, как с Бадосой (испанскую теннисистку увезли с корта на коляске из-за жары. — Прим. «СЭ»). Понимаю, со стороны кажется, будто теннисисты жалуются, но здесь очень жарко, и это угрожает здоровью. Я никогда в жизни не играл в таких условиях. Бывали отдельные игры в Майами, но на постоянной основе, каждый день — никогда, — сказал Джокович.

Температура в Токио уже несколько дней держится на уровне 32-34 градусов. По ходу матчей обращались за помощью россияне Анастасия Павлюченкова и Даниил Медведев.