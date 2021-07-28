Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

Медведев и Джокович звонили в ITF по поводу переноса матчей на Олимпиаде из-за жары

15:33
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
Теги:

Сербский теннисист Новак Джокович в разговоре с журналистами по итогам дня на олимпийском турнире в Токио поддержал решение организаторов перенести старт игр с 11 на 15 часов (по японскому времени). По его словам, об этом просили все теннисисты.

— Сегодня звонили в ITF я, Медведев, Зверев, другие теннисисты, которые вышли в четвертьфинал, тоже поддержали обращение. Мы не хотим, чтобы повторялись ситуации, как с Бадосой (испанскую теннисистку увезли с корта на коляске из-за жары. — Прим. «СЭ»). Понимаю, со стороны кажется, будто теннисисты жалуются, но здесь очень жарко, и это угрожает здоровью. Я никогда в жизни не играл в таких условиях. Бывали отдельные игры в Майами, но на постоянной основе, каждый день — никогда, — сказал Джокович.

Температура в Токио уже несколько дней держится на уровне 32-34 градусов. По ходу матчей обращались за помощью россияне Анастасия Павлюченкова и Даниил Медведев.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020, 28 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
Россия — Латвия, баскетбол 3x3: где смотреть прямую трансляцию мужского финала Олимпиады
Россиянки уступили американкам в финале турнира по баскетболу 3х3 на Олимпиаде
Олимпиада, баскетбол 3х3: женская сборная — с серебром, мужская играет в финале
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события