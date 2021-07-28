Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

Время начала теннисных матчей Олимпиады перенесли из-за недовольства спортсменов

14:48
Теги:

Международная федерация тенниса приняла решение перенести время начала матчей теннисного турнира на Олимпиаде в Токио. Теперь соревнования будут начинаться в 15.00 по местному времени (9.00 по Москве).

Ранее многие теннисисты выражали недовольство временем начала матчей. Из-за сложных погодных условий и большой жары им становилось плохо на корте.

Во время выступления против итальянского спортсмена Фабио Фоньини, россиянин Даниил Медведев почувствовал проблемы с дыханием. На корт вызвали медика. Спортсмен смог продолжить встречу и одержать победу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Волейбол Бразилия — Россия: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча Олимпиады
Депутат-коммунист Бондаренко не признал Крым российским
? У мужчины давно не было секса — три признака
Раймонд Паулс заявил о готовности покинуть сцену
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события