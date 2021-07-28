Время начала теннисных матчей Олимпиады перенесли из-за недовольства спортсменов

Международная федерация тенниса приняла решение перенести время начала матчей теннисного турнира на Олимпиаде в Токио. Теперь соревнования будут начинаться в 15.00 по местному времени (9.00 по Москве).

In the interests of player health and welfare and following extensive consultation, Tokyo 2020 Olympic Tennis Event matches will begin at 3pm JST from Thursday 29 July#Tokyo2020 #tennis pic.twitter.com/skqh9ALRIV — ITF Media (@ITFMedia) July 28, 2021

Ранее многие теннисисты выражали недовольство временем начала матчей. Из-за сложных погодных условий и большой жары им становилось плохо на корте.

Во время выступления против итальянского спортсмена Фабио Фоньини, россиянин Даниил Медведев почувствовал проблемы с дыханием. На корт вызвали медика. Спортсмен смог продолжить встречу и одержать победу.