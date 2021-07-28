Время начала теннисных матчей Олимпиады перенесли из-за недовольства спортсменов
14:48
Международная федерация тенниса приняла решение перенести время начала матчей теннисного турнира на Олимпиаде в Токио. Теперь соревнования будут начинаться в 15.00 по местному времени (9.00 по Москве).
Ранее многие теннисисты выражали недовольство временем начала матчей. Из-за сложных погодных условий и большой жары им становилось плохо на корте.
Во время выступления против итальянского спортсмена Фабио Фоньини, россиянин Даниил Медведев почувствовал проблемы с дыханием. На корт вызвали медика. Спортсмен смог продолжить встречу и одержать победу.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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