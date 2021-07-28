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Олимпиада-2020: Павлюченкова проиграла Бенчич в третьем круге Игр

10:40
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
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Сегодня, 28 июля, состоялись матчи третьего круга женского теннисного турнира Олимпийских Игр в Токио.

Россиянка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на Играх, проиграв швейцарке Белинде Бенчич.

Олимпиада-2020

Токио (Япония)

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Белинда Бенчич (Швейцария) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:0, 3:6, 6:3

Элина Свитолина (Украина) — Камила Джорджи (Италия) — 6:4, 6:4

Маркета Вондроушова (Чехия) — Паула Бадоса (Испания) — 6:3, отказ

Елена Рыбакина (Казахстан) — Гарбинье Мугуруса (Испания)

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Сергей Ревенко все материалы автора

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