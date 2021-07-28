Олимпиада-2020: Павлюченкова проиграла Бенчич в третьем круге Игр
10:40
Сегодня, 28 июля, состоялись матчи третьего круга женского теннисного турнира Олимпийских Игр в Токио.
Россиянка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на Играх, проиграв швейцарке Белинде Бенчич.
Олимпиада-2020
Токио (Япония)
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Белинда Бенчич (Швейцария) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:0, 3:6, 6:3
Элина Свитолина (Украина) — Камила Джорджи (Италия) — 6:4, 6:4
Маркета Вондроушова (Чехия) — Паула Бадоса (Испания) — 6:3, отказ
Елена Рыбакина (Казахстан) — Гарбинье Мугуруса (Испания)
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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