«Здорово, что ты не отключился прямо на корте. Настоящий боец!» Болельщики — о победе Медведева над Фоньини
Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Фабио Фоньини в 1/8 финала олимпийского мужского турнира в Токио — 6:2, 3:6, 6:2.
В первом сете при счете 5:2 в пользу россиянина Медведеву потребовалась медицинская помощь из-за жары. Спустя несколько минут после вмешательства врачей игра была возобновлена.
Болельщики поздравили Медведева с выходом в четвертьфинал Олимпиады, а также отметили бойцовские качества спортсмена, который продолжил игру, несмотря на жару в Токио.
giriraj3412: «Вперед, чемпион!»
noname_from_rave: «Ты — настоящий боец!»
jordancheary: «Это было невероятно».
halo.in.reverse_: «Отлично справился! Условия на корте были просто ужасные».
gee.dat: «Инстинкт зверя!»
_devi_raksha: «Поздравляю с этой невероятной победой. Хоть я и из Индии, но, посмотрев игру Даниила с Фоньини я понял, что он заслуживает золота на Олимпиаде».
asthaanand06: «Ты буквально выжил во втором сете!»
dolly_llama2: «Это огонь в буквальном смысле. Здорово, что ты не отключился прямо на корте. Мы очень волновались».
Nywalkabouts: «Если бы ты не выжил, кто бы взял на себя ответственность? Ты — лучший! Я даже не сомневался, что ты справишься. Вперед, к золоту!»
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