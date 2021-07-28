Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Фабио Фоньини в 1/8 финала олимпийского мужского турнира в Токио — 6:2, 3:6, 6:2.

В первом сете при счете 5:2 в пользу россиянина Медведеву потребовалась медицинская помощь из-за жары. Спустя несколько минут после вмешательства врачей игра была возобновлена.

Болельщики поздравили Медведева с выходом в четвертьфинал Олимпиады, а также отметили бойцовские качества спортсмена, который продолжил игру, несмотря на жару в Токио.

giriraj3412: «Вперед, чемпион!»

noname_from_rave: «Ты — настоящий боец!»

jordancheary: «Это было невероятно».

halo.in.reverse_: «Отлично справился! Условия на корте были просто ужасные».

gee.dat: «Инстинкт зверя!»

_devi_raksha: «Поздравляю с этой невероятной победой. Хоть я и из Индии, но, посмотрев игру Даниила с Фоньини я понял, что он заслуживает золота на Олимпиаде».

asthaanand06: «Ты буквально выжил во втором сете!»

dolly_llama2: «Это огонь в буквальном смысле. Здорово, что ты не отключился прямо на корте. Мы очень волновались».

Nywalkabouts: «Если бы ты не выжил, кто бы взял на себя ответственность? Ты — лучший! Я даже не сомневался, что ты справишься. Вперед, к золоту!»