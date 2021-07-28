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Олимпиада-2020: Медведев и Хачанов вышли в 1/4 финала Игр в Токио

10:30
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Сегодня, 28 июля, состоялись матчи третьего круга мужского теннисного турнира Олимпийских игр в Токио.

Россиянин Даниил Медведев обыграл Фабио Фоньини, а Карен Хачанов был сильнее аргентинца Диего Шварцмана.

Олимпиада-2020

Токио (Япония)

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:2, 3:6, 6:2

Карен Хачанов (Россия) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:1, 2:6, 6:1

Юго Эмбер (Франция) — Стефанос Циципас (Греция) — 2:6, 7:6, 6:2

Пабло Каррено-Буста (Испания) — Доминик Кепфер (Германия) — 7:6, 6:3

Кеи Нисикори (Япония) — Илья Ивашко (Беларусь) — 7:6, 6:0

Новак Джокович (Сербия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

Александр Зверев (Германия) — Николоз Басилашвили (Грузия)

Жереми Шарди (Франция) — Лиам Броади (Великобритания)

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Сергей Ревенко все материалы автора

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