Олимпиада-2020: Медведев и Хачанов вышли в 1/4 финала Игр в Токио
Сегодня, 28 июля, состоялись матчи третьего круга мужского теннисного турнира Олимпийских игр в Токио.
Россиянин Даниил Медведев обыграл Фабио Фоньини, а Карен Хачанов был сильнее аргентинца Диего Шварцмана.
Олимпиада-2020
Токио (Япония)
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Даниил Медведев (Россия) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:2, 3:6, 6:2
Карен Хачанов (Россия) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:1, 2:6, 6:1
Юго Эмбер (Франция) — Стефанос Циципас (Греция) — 2:6, 7:6, 6:2
Пабло Каррено-Буста (Испания) — Доминик Кепфер (Германия) — 7:6, 6:3
Кеи Нисикори (Япония) — Илья Ивашко (Беларусь) — 7:6, 6:0
Новак Джокович (Сербия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
Александр Зверев (Германия) — Николоз Басилашвили (Грузия)
Жереми Шарди (Франция) — Лиам Броади (Великобритания)
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