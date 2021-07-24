Медведев победил Бублика и вышел в 1/16 финала турнира Олимпиады
08:20
Российский теннисист Даниил Медведев в 1/32 финала олимпийского турнира обыграл Александра Бублика из Казахстана со счетом 6:4, 7:6 (10:8).
Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. Россиянин сделал 6 эйсов и совершил одну двойную ошибку, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 5.
В 1/16 финала Медведев встретится с победителем матча Сумит Нагал (Индия) — Денис Истомин (Узбекистан).
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Александр Бублик (Казахстан) — Даниил Медведев (Россия) — 0:2 (4:6, 6:7)
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