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Медведев победил Бублика и вышел в 1/16 финала турнира Олимпиады

08:20
Даниил Медведев. Фото ITF
Даниил Медведев. Фото ITF
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Российский теннисист Даниил Медведев в 1/32 финала олимпийского турнира обыграл Александра Бублика из Казахстана со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. Россиянин сделал 6 эйсов и совершил одну двойную ошибку, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 5.

В 1/16 финала Медведев встретится с победителем матча Сумит Нагал (Индия) — Денис Истомин (Узбекистан).

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Александр Бублик (Казахстан) — Даниил Медведев (Россия) — 0:2 (4:6, 6:7)

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Сергей Разин все материалы автора

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