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Павлюченкова обыграла Эррани в 1/32 финала Олимпиады, отдав только один гейм

06:28
Анастасия Павлюченкова. Фото Reuters
Анастасия Павлюченкова. Фото Reuters
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в 1/32 финала олимпийского турнира обыграла итальянку Сару Эррани со счетом 6:0, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Россиянка сделала 3 эйса и 3 двойных ошибок, а также реализовала 7 брейк-пойнтов из 12.

В 1/16 финала Павлюченкова встретится с победительницей матча Анна-Лена Фридзам (Германия) — Хитер Уотсон (Великобритания).

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

Сара Эррани (Италия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 0:6, 1:6

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