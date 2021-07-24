Павлюченкова обыграла Эррани в 1/32 финала Олимпиады, отдав только один гейм
06:28
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в 1/32 финала олимпийского турнира обыграла итальянку Сару Эррани со счетом 6:0, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Россиянка сделала 3 эйса и 3 двойных ошибок, а также реализовала 7 брейк-пойнтов из 12.
В 1/16 финала Павлюченкова встретится с победительницей матча Анна-Лена Фридзам (Германия) — Хитер Уотсон (Великобритания).
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Сара Эррани (Италия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 0:6, 1:6
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