Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

Медведев разделся по торс из-за жары во время матча на Олимпиаде

08:40
Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Теги:

Российский теннисист Даниил Медведев в 1/32 финала олимпийского турнира обыграл Александра Бублика из Казахстана со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

Во время матча на корте стояла жара. Из-за высокой температуры воздуха Медведев во время перерыва снял футболку и кроссовок, а Бублик поливал себя водой. В последнем гейме встречи Медведев тяжело дышал и выглядел очень истощенным.

В 1/16 финала Медведев встретится с победителем матча Сумит Нагал (Индия) — Денис Истомин (Узбекистан).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Опрос

проголосовало: 4101
Все опросы
Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Буду болеть за Сашу. Мы с ним говорим на одном языке». Мурат Гассиев — про Усика, Джошуа, MiyaGi и Черчесова
Кем работать разным знакам зодиака чтобы разбогатеть
На Украине изучают возможность производить истребители Су-27 и МиГ-29
Убившему девочку отчиму из Крыма отменили пожизненный срок
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события