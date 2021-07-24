Медведев разделся по торс из-за жары во время матча на Олимпиаде

Российский теннисист Даниил Медведев в 1/32 финала олимпийского турнира обыграл Александра Бублика из Казахстана со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

Во время матча на корте стояла жара. Из-за высокой температуры воздуха Медведев во время перерыва снял футболку и кроссовок, а Бублик поливал себя водой. В последнем гейме встречи Медведев тяжело дышал и выглядел очень истощенным.

New rules because of extreme heat: No shirt, no shoes ? #medvedev pic.twitter.com/CjPva0c7ii — Tennis GIFs ?? (@tennis_gifs) July 24, 2021

the Russians (at least at some point in their lives) struggling with the heat. #Bublik #Medvedev pic.twitter.com/2E6DPafftH — Tennis GIFs ?? (@tennis_gifs) July 24, 2021

В 1/16 финала Медведев встретится с победителем матча Сумит Нагал (Индия) — Денис Истомин (Узбекистан).