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Хачанов отказался отвечать на вопрос журналиста о принципиальности выступления под флагом России в финале Олимпиады

11:05
Карен Хачанов. Фото Reuters
Карен Хачанов. Фото Reuters
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Российский теннисист Карен Хачанов отказался отвечать на вопрос журналиста о флаге, под которым спортсмен выступает на Олимпиаде.

Спортсмен не стал отвечать на вопрос бразильского журналиста о том, есть ли для него разница, что в финале он сыграет не под флагом России, а под флагом ОКР.

Отметим, что 28 июля другой российский теннисист, Даниил Медведев потребовал отстранить от работы чилийского журналиста, который задал ему провокационный вопрос.

Сегодня, 30 июля Хачанов победил испанца Пабло Карреньо-Бусту (6:3, 6:3) и вышел в финал Олимпиады в одиночном мужском разряде, где встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Новак Джокович (Сербия).

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Артем Калинин все материалы автора

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