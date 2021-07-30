Теннис на Олимпиаде: Хачанов против обидчика Медведева, россияне в битве за финал микста, расписание и результаты 30 июля
30 июля в теннисном турнире Токио-2020 проходят полуфиналы в мужском одиночном разряде и миксте.
У мужчин в одиночном разряде играет Карен Хачанов. Его соперник — испанец Пабло Каррено Буста, который накануне выбил первую ракетку России Даниила Медведева.
В миксте на финал претендуют два российских дуэта — Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, Елена Веснина и Аслан Карацев. Соперники второй пары — сербы Нина Стоянович и Новак Джокович.
Олимпийские игры-2020. Токио. Теннис 30 июля
Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала
5.00. Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия)
9.00.Карен Хачанов (Россия) — Пабло Каррено Буста (Испания)
Микст. 1/2 финала
11.00. Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев (Россия) — Эшли Барти/Джон Пирс (Австралия)
13.00. Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия)
Мужчины. Парный разряд
6.00. За 3-е место. Маркус Даниэлл/Майкл Винус (Новая Зеландия) — Остин Крайчек/Теннис Сандгрен (США)
12.00. Финал. Марин Чилич/Иван Додиг (Хорватия) — Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия)
Смотреть прямые трансляции тенниса на Олимпиаде в пятницу, 30 июля, можно на канале «Матч Игра» (и сайте).
Все события седьмого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.
Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады, плавание на Играх — в разделе Токио-2020.
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