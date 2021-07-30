Теннис на Олимпиаде: Хачанов против обидчика Медведева, россияне в битве за финал микста, расписание и результаты 30 июля

Матчи с участием российских теннисистов в турнире Олимпийских игр-2020 в пятницу.

30 июля в теннисном турнире Токио-2020 проходят полуфиналы в мужском одиночном разряде и миксте.

У мужчин в одиночном разряде играет Карен Хачанов. Его соперник — испанец Пабло Каррено Буста, который накануне выбил первую ракетку России Даниила Медведева.

В миксте на финал претендуют два российских дуэта — Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, Елена Веснина и Аслан Карацев. Соперники второй пары — сербы Нина Стоянович и Новак Джокович.

Олимпийские игры-2020. Токио. Теннис 30 июля

5.00. Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия)

9.00.Карен Хачанов (Россия) — Пабло Каррено Буста (Испания)

Микст. 1/2 финала

11.00. Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев (Россия) — Эшли Барти/Джон Пирс (Австралия)

13.00. Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия)

Мужчины. Парный разряд

6.00. За 3-е место. Маркус Даниэлл/Майкл Винус (Новая Зеландия) — Остин Крайчек/Теннис Сандгрен (США)

12.00. Финал. Марин Чилич/Иван Додиг (Хорватия) — Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия)

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