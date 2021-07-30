Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

Теннис на Олимпиаде: Хачанов против обидчика Медведева, россияне в битве за финал микста, расписание и результаты 30 июля

01:10
Карен Хачанов. Фото Reuters
Карен Хачанов. Фото Reuters
Теги:
Матчи с участием российских теннисистов в турнире Олимпийских игр-2020 в пятницу.

30 июля в теннисном турнире Токио-2020 проходят полуфиналы в мужском одиночном разряде и миксте.

У мужчин в одиночном разряде играет Карен Хачанов. Его соперник — испанец Пабло Каррено Буста, который накануне выбил первую ракетку России Даниила Медведева.

В миксте на финал претендуют два российских дуэта — Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, Елена Веснина и Аслан Карацев. Соперники второй пары — сербы Нина Стоянович и Новак Джокович.

Олимпийские игры-2020. Токио. Теннис 30 июля

Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала

5.00. Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия)

9.00.Карен Хачанов (Россия) — Пабло Каррено Буста (Испания)

Микст. 1/2 финала

11.00. Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев (Россия) — Эшли Барти/Джон Пирс (Австралия)

13.00. Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия)

Мужчины. Парный разряд

6.00. За 3-е место. Маркус Даниэлл/Майкл Винус (Новая Зеландия) — Остин Крайчек/Теннис Сандгрен (США)

12.00. Финал. Марин Чилич/Иван Додиг (Хорватия) — Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия)

Смотреть прямые трансляции тенниса на Олимпиаде в пятницу, 30 июля, можно на канале «Матч Игра» (и сайте).

Все события седьмого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады, плавание на Играх — в разделе Токио-2020.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

38383 голосов

Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Олимпиада, 30 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой
«Фиорентина» предложила Кокорина турецким и российским клубам
Золото для России в рапире спасла героическая девушка. Она вообще могла не поехать в Токио
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события